El Clásico: nincs ott a Real Madrid keretében Mbappé

2026.05.10. 13:15
A szombati edzésen részt vett Kylian Mbappé (Fotó: Getty Images)
Kylian Mbappé biztosan nem lép pályára a Real Madrid és az FC Barcelona vasárnap esti összecsapásán, ugyanis a fővárosiak bejegyzése szerint a világbajnok támadó neve nem szerepel Álvaro Arbeloa listáján.

Kylian Mbappé legutóbb április 24-én játszott, amikor a Real Betis elleni La Liga-mérkőzésen izomsérülés miatt le kellett cserélni, így kihagyta a múlt heti, Espanyol elleni mérkőzést. Később megerősítették, hogy Mbappé bal combhajlítóizma sérült, és a The Athletic arról számolt be, hogy a játékos az FC Barcelona elleni, május 10-i visszatérést célozta meg.

Mbappé ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 41 mérkőzésen 41 gólt szerzett, ennek ellenére finoman szólva sem számít abszolút közönségkedvencnek: a szurkolók a 27 éves játékos távozását követelő petíciót indítottak, amely mostanra már több mint 60 millió aláírásnál jár. Mindezek hátterében az (is) áll, hogy sokak szerint Mbappé az egyik felelőse annak, hogy megromlott a hangulat a Real Madrid öltözőjében.

Egyes pletykák szerint a francia klasszis a mostani sérülését is csak színleli – Olaszországban vakációzott –, ugyanis az a célja, hogy kipihenten szerepeljen világbajnokságon.

José Mourinho az egyetlen jelölt a Real Madrid kispadjára – sajtóhír

A portugál edző kivásárlási záradéka 3 millió euró, amely elfogadható összeg a királyiak számára a csapat jelenlegi belső válsága miatt.

Az FC Barcelona a vasárnapi meccsen győzelem vagy döntetlen esetén megszerezheti a La Liga-címet, ami történelmi lenne: ez lenne az első alkalom a bajnokság történetében, hogy az elsőség az el Clásicón dől el.

SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
21.00: FC Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!

