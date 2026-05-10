El Clásico: nincs ott a Real Madrid keretében Mbappé

Kylian Mbappé legutóbb április 24-én játszott, amikor a Real Betis elleni La Liga-mérkőzésen izomsérülés miatt le kellett cserélni, így kihagyta a múlt heti, Espanyol elleni mérkőzést. Később megerősítették, hogy Mbappé bal combhajlítóizma sérült, és a The Athletic arról számolt be, hogy a játékos az FC Barcelona elleni, május 10-i visszatérést célozta meg.

Mbappé ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 41 mérkőzésen 41 gólt szerzett, ennek ellenére finoman szólva sem számít abszolút közönségkedvencnek: a szurkolók a 27 éves játékos távozását követelő petíciót indítottak, amely mostanra már több mint 60 millió aláírásnál jár. Mindezek hátterében az (is) áll, hogy sokak szerint Mbappé az egyik felelőse annak, hogy megromlott a hangulat a Real Madrid öltözőjében.

Egyes pletykák szerint a francia klasszis a mostani sérülését is csak színleli – Olaszországban vakációzott –, ugyanis az a célja, hogy kipihenten szerepeljen világbajnokságon.