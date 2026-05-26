A Csíkszereda elnöke: Szinte sokkot kapok, amikor szembesülök vele, hogy NB II-es játékosok milyen fizetéseket kérnek

– Véget ért az FK Csíkszereda történetének első idénye a román első osztályban, és a nehéz kezdet után végül egészen simán benn maradt a csapat. Hogy értékeli az idényt?

– Egyébként sem gyakori, hogy magyar identitású csapat van a román Superligában, és mivel Csíkszereda Románia legkisebb lélekszámú megyeszékhelye, több szempontból is különös volt a jelenlétünk – válaszolta lapunknak Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke. – Nehéz volt a sorsolásunk, az első hét fordulóban több bajnokaspiránssal is találkoztunk, de aztán felvettük a ritmust – a Magyarországról érkező játékosoknak ez lassabban ment –, és bár azt nem mondanám, hogy izgalom nélkül maradtunk benn, de a vártnál könnyebben sikerült elérni ezt a célt.

– Mennyire volt erős az ellenszél?

– Állandó nyomás alatt kellett játszanunk. Nyilatkoztam erről a Székelyhonnak, óriási botrány lett belőle a román sajtóban – de senki sem szereti, amikor tükröt tartanak eléje. Gyorsan leszögezem: ez nem az ellenfeleinkre értendő, velük meglepően rendben volt a kapcsolatunk. A Dinamóval persze volt némi súrlódás, de a Dinamo és az erdélyi magyarság közötti ellentét nem az FK Csíkszeredával kezdődött, és nem is velünk ér véget. Viszont a közeg egyértelműen ellenségesen viszonyult hozzánk. A sajtó folyamatosan támadott minket, a rendvédelmi szervek is. Az rendben van, hogy minket megbüntettek a VIP-ben fogyasztott alkohol miatt, de az nem, hogy csak minket. Tizenhat klubnak van VIP-részlege, és tizenhat VIP-ben fogyasztottak alkoholt. Többek között én is, amikor nem autóval mentem idegenbe, tehát tudom, miről beszélek. Persze, ennél nagyobb furcsaságok is vannak Romániában.

– A Csíkszereda nem csupán magyar identitású klub, magyar edzője van, a játékosai zöme is magyar, és ahogy ön fogalmazott, szeretnének a „székely Bilbao” lenni. Az idény azt bizonyítja, hogy jó az irány?

– Benn maradtunk, megvertük a regnáló bajnokot, és nálunk mutatkozott be a legtöbb saját nevelésű akadémista az idényben. Tizenegy akadémistánk lépett pályára a felnőttcsapatunkban, ez azt mutatja, jó úton vagyunk ahhoz, hogy mi legyünk a „székely Bilbao”, bár nem tartunk még ott, nekünk is vannak légiósaink, csak egyszer álltunk fel színmagyar kezdővel. Az alapok megvannak. Mert ha ki tudsz venni az akadémiádról tizenegy saját fiatalt, és be tudod őket vetni a román első osztályban, az azt jelenti, hogy van mire alapozni. Az MLSZ „magyarszabálya” ránk nem érvényes, de az abban foglaltakat betartottuk, sőt, túlteljesítettük. Mindig úgy gondoltam, az a klub magyar identitású, amelynél magyar a tulajdonosi kör, magyarok a szurkolók, magyar a felnőttcsapat és magyar az utánpótlás. Nem mindenhol gondolják így, mi ezt az utat választottuk, de nem árt, ha a nyilatkozatok és a tények összhangban állnak egymással.

– A Sepsi OSK első nekifutásra visszajutott az élvonalba. Hogyan várja a székely rangadót: olyan meccsként, amelyet a legfontosabb megnyerni, vagy amelyen bármi is az eredmény, az az erdélyi magyarság győzelme?

– Ha a Sepsi jó eredményeket ér el – és remélem, így lesz –, annak ugyanúgy örülnek Székelyföldön, mint a Csíkszereda sikerének. Amikor a Sepsi kétszer megnyerte a Román Kupát, senki sem számolta, hány magyar játékos van a Sepsiben, hanem ünnepeltük, hogy története során először Székelyföldre került a Román Kupa. Más kérdés, hogy ha benn akarunk maradni, meg kell próbálnunk minden ellenfelünket megverni, meg vagyok győződve róla, hogy a Sepsi is meg akar verni minket. Én azt szeretném, hogy ugyanolyan mérkőzés legyen, mint amilyen tavaly volt a kupában, amikor mindenféle csendőri fontoskodás nélkül a két tábor összeült, a szurkolók közösen biztatták mind a két csapatot, és jó iramú, de durvaságok nélküli mérkőzést játszottunk.

– A bennmaradás ellenére távozik a sikeredző, Ilyés Róbert, aki ezt azzal indokolta, hogy elfáradt. Ez a valós ok?

– Távozásának fő oka az, hogy lejárt a hároméves szerződése. Kezet fogtunk, nincs harag, mindenki megy az útjára. Hosszabbítást nem tudtam felajánlani, miután egészségügyi okokra hivatkozva többször jelezte, hogy el akar menni. A munkája sikertörténet volt, vele jutottunk fel, vele maradtunk benn, de ez az edzői ciklus lejárt.

– Hogy esett a választás az utódjára, Szabó Istvánra?

– Olyan edzőt akartunk, aki nem ijed meg attól, hogy egy kisváros kis csapatát kell edzenie, és nem fél attól, hogy fiatalokat építsenek be az együttesbe. Így esett a választásunk a korábban a Kecskeméttel nagy sikereket elérő szakemberre, akinek ráadásul a segédje, Kerekes Barna székelyudvarhelyi, tehát ismeri a román labdarúgás közegét.

– Milyen változások várhatók a nyáron a keretben? Egyelőre annyit tudni, hogy a lejáró szerződésű játékosok közül Eppel Márton marad, Kleinheisler László viszont távozhat.

– Kleinheisler László még nem döntött. Egyik legjobbunkért, a brazil Andersonért több ajánlat is van, őt nem hiszem, hogy meg tudjuk tartani. Lesz néhány változás, próbálunk erősíteni, de őszinte megdöbbenésemre a Magyarországról érkező játékosok igényei meredeken nőnek, szinte sokkot kapok, amikor szembesülök vele, hogy NB II-es játékosok – vagy az ügynökeik – milyen fizetéseket kérnek.

– A magyarországi politikai változások után milyennek látja a jövőt?

– Az akadémia költségvetésének a döntő többségét magyar állami támogatás teszi ki, de nem hiszem, hogy ebből problémánk lenne, mert minden szakmai ellenőrzés után csak dicséretet kaptunk. Az akadémistáink kilencven százaléka magyar, és majdnem mindannyian magyar állampolgárok is. A lelkiismeretünk tiszta, és ha valaki idejön, hogy megnézze, mit csinálunk, nem hiszem, hogy azt mondja, ezt be kell zárni. Ha viszont ez történik, akkor újragomboljuk a mellényt, ahogy azt Székelyföldön mondani szokás. A felnőttcsapatunk pedig nem magyar állami forrásból működik, azt eddig is különböző cégek támogatták, még ha zömében magyarországiak is. Köztük a Mol, amely magyar ugyan, de Romániában is jelen van. Elég jelentős saját jövedelmünk is van, tehát óvatosan optimista vagyok, tudunk mivel tervezni. Az biztos, hogy nem lesz akkora költségvetésünk, mint tavaly volt, de nem a választások miatt. Bár messze vagyunk a magyar határtól, az FK Csíkszereda magyar klubnak tartja magát, és ezúton is azt szeretném kérni a magyar futballszurkolóktól, hogy a napi politikai csatározásoktól függetlenül fogadják el ezt.