Futsal NB I: döntős az Újpest és a Nyíregyháza, kiesett a Pécs és a Haladás

2026.05.25. 21:48
Fotó: Újpest Futsal Club
Az Újpest és a Nyíregyháza is győzött hétfőn a férfi futsal NB I rájátszásának utolsó, tizedik fordulójában, így a címvédő Veszprémet megelőzve bejutottak a döntőbe. Az alsóházban kikapott a Haladás, ezzel a Pécs mellett a vasiak búcsúznak az élvonaltól.

A felsőházi mérkőzésekre egy időben került sor hétfőn, a felső hatosban az Újpest, a Nyíregyháza és Veszprém küzdött a fináléba kerülésért. Az Újpest 9–3-as sikert aratott hazai pályán a DEAC felett, ezzel a pályaelőnyt is megszerezte az egyik fél harmadik sikeréig tartó bajnoki fináléban.

A Nyíregyháza már az első félidőben kilencszer bevette az Aramis kapuját, majd 10–6-os győzelmet aratott, és története első döntőbe jutását ünnepelhette.

A címvédő Veszprém kétgólos előnyből vesztett mérkőzést a Nyírbátor ellen, így visszacsúszott a harmadik helyre, és készülhet a DEAC elleni bronzcsatára, amely szintén az egyik fél harmadik győzelméig tart majd.

Az alsóházban az utolsó körre az volt a kérdés, hogy a sereghajtó Pécs mellett a Haladás, a Magyar Futsal Akadémia vagy a H.O.P.E. Futsal búcsúzik-e. Utóbbi szoros mérkőzésen 4–3-ra legyőzte a Haladást, míg az MFA 4–4-es döntetlent játszott a sereghajtó Péccsel. Ez azt jelentette, hogy a H.O.P.E. megelőzte a másik két csapatot a tabellán, az MFA pedig utolérte a Haladást. A bennmaradásról a szezonban elért győzelmek száma döntött az MFA javára, mivel a vasiak kettővel kevesebb sikert értek el az idényben, ami a búcsújukat jelentette az NB I-től.

FÉRFI FUTSAL NB I
RÁJÁTSZÁS, 10. (UTOLSÓ) FORDULÓ
FELSŐHÁZ
Újpest–DEAC 9–3
Veszprém–Nyírbátor 2–3
Aramis SE–Nyíregyháza 6–10
ALSÓHÁZ
Berettyóújfalu–Kecskemét 7–3
PTE-PEAC–Magyar Futsal Akadémia 4–4
Haladás VSE–H.O.P.E. Futsal 3–4

A felső- és alsóház végeredménye (Forrás: adatbank.mlsz.hu)

 

