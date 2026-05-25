Messi megsérült, tízgólos meccset nyert meg az Inter Miami

Sorozatban negyedik mérkőzésén nyert az amerikai bajnokságban az Inter Miami, amely ezúttal a ligautolsó Philadelphia Uniont győzte le.

Lionel Messi az első félidőben két gólpasszt is adott German Berteraménak, ám a 70. percben egy szabadrúgás után a combjához kapott, és cserét kért. Az argentin klasszis helyére Mateo Silvetti állt be. Messi a saját lábán hagyta el a pályát, és azonnal az öltözőbe vonult.

„Nincs még pontos diagnózis. Fáradt volt, kemény volt a pálya, és mindig azt mondom, hogy ne kockáztassunk” – mondat a meccs után Guillermo Hoyos, az Inter Miami edzője, aki hozzátette, hogy még nem beszélt Messivel.

Messi sérülése beárnyékolta a Miami győzelmét és a rekordot jelentő első félidőt: először fordult ugyanis elő az MLS történetében, hogy az első félidőben nyolc gól született. A második félidőben megérkezett az eső, de így is esett még két gól. Az MLS most hosszabb pihenőre megy a vb miatt, július végén térnek vissza a pályára a csapatok.

Pintér Dánielt nem cserélte be Guillermo Hoyos a keleti főcsoport második helyén álló Miamiba.

Gazdag Dániel végigjátszotta a Columbus Atlanta elleni mérkőzését.

MAJOR LEAGUE SOCCER

Inter Miami–Philadelphia Union 6–4

Los Angeles FC–Seattle Sounders 1–0

Columbus Crew–Atlanta 2–0