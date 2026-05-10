Sallói gólpasszt adott Messiék ellen, Suárez helyére állt be Pintér Dániel
A négyszeres magyar válogatott támadó, Sallói Dániel gólpasszt adott a Toronto–Inter Miami MLS-mérkőzésen, de az előkészítés nem sokat ért a hajrában, hiszen Lionel Messiék ekkor már magabiztos előnnyel rendelkeztek.
Az Inter Miami magyar idő szerint szombat este volt a Toronto vendége. A kanadai gárda az első félidőben Rodrigo De Paul góljával került hátrányba, majd a fordulást követően Luis Suárez, Sergio Reguilón és Lionel Messi is beköszönt – utóbbi két asszisztot is jegyzett, így a mezőny legjobbjának választották.
A hazaiak a hajrában felére csökkentették hátrányukat Emilio Aristizébal duplájával, akinek első találatát a meccset végigjátszó Sallói Dániel készítette elő. A túloldalon Pintér Dániel a 79. percben állt be az uruguayi legenda, Suárez helyére.
MLS
ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ
Toronto FC–Inter Miami 2–4 (Aristizábal 82., 90., ill. De Paul 44., Suárez 56., Reguilón 73., Messi 75.)
Légiósok
2026.04.27. 21:14
