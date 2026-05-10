Sallói gólpasszt adott Messiék ellen, Suárez helyére állt be Pintér Dániel

Az Inter Miami magyar idő szerint szombat este volt a Toronto vendége. A kanadai gárda az első félidőben Rodrigo De Paul góljával került hátrányba, majd a fordulást követően Luis Suárez, Sergio Reguilón és Lionel Messi is beköszönt – utóbbi két asszisztot is jegyzett, így a mezőny legjobbjának választották.

A hazaiak a hajrában felére csökkentették hátrányukat Emilio Aristizébal duplájával, akinek első találatát a meccset végigjátszó Sallói Dániel készítette elő. A túloldalon Pintér Dániel a 79. percben állt be az uruguayi legenda, Suárez helyére.

MLS

ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ

Toronto FC–Inter Miami 2–4 (Aristizábal 82., 90., ill. De Paul 44., Suárez 56., Reguilón 73., Messi 75.)