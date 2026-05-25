Roland Garros: Wawrinka utolsó meccsét játszotta Párizsban

A Roland Garroson 2015-ben győztes, most 41 éves svájci játékos a selejtezőből szerencsés vesztesként főtáblára jutó holland Jesper de Jonggal mérkőzött meg, s ugyan a második játszmát meg tudta nyerni, négy szettben, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4-re kikapott.
„Ez most nehéz, nem akarok búcsúzkodni – mondta elérzékenyülve a háromszoros Grand Slam-győztes klasszis, akit a szervezők egy kisebb ünnepséggel búcsúztattak el a meccse után. – Gyerekként arról álmodtam, hogy majd egyszer olyan tornákon játszhatok, mint a Roland Garros. Boldog vagyok, hogy az álmom megvalósult.”
ROLAND GARROS (61 723 000 euró, salak)
Férfi egyes, 1. forduló
Berrettini (olasz)–Fucsovics 6:7 (2–7), 7:5, 6:1, 6:2
Carreno-Busta (spanyol)–Lehecka (cseh, 12.) 6:3, 7:6 (7–3), 6:3
De Minaur (ausztrál, 8.)–Samuel (brit) 6:4, 6:4, 6:2
Michelsen (amerikai)–Sevcsenko (kazah) 6:2, 6:4, 6:2
Rinderknech (francia)–Rodionov (osztrák) 7:6 (7–5), 6:2, 6:3
Jodar (spanyol, 27.)–Kovacevic (amerikai) 6:1, 6:0, 6:4
Van Assche (francia)–Gaubas (litván) 6:4, 6:2, 2:6, 7:5
Tiafoe (amerikai, 19.)–Spizzirri (amerikai) 6:3, 6:7 (5–7), 6:4, 6:3
Nakashima (amerikai, 31.)–Bautista (spanyol) 6:2, 7:5, 6:2
De Jong (holland)–Wawrinka (svájci) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4
Kokkinakis (ausztrál)–Atmane (francia) 6:7 (5–7), 6:2, 4:6, 6:3, 7:5
Navone (argentin)–Brooksby (amerikai) 6:4, 6:4, 6:4
Ugo Carabelli (argentin)–Nava (amerikai) 7:6 (12–10), 6:3, 6:3
Humbert (francia)–Mannarino (francia) 6:3, 6:4, 6:3
Hurkacz (lengyel)–Munar (spanyol) 6:3, 6:3, 2:6, 6:3
Paul (amerikai)–Hijakata (ausztrál) 4:6, 6:3, 7:5, 6:4
Rubljov (orosz)–Buse (perui) 6:3, 6:7 (6–8), 6:3, 7:5
Ruud (dán)–Szafjullin (orosz) 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 0:6, 6:2
Collignon (belga)–Vukic (ausztrál) 6:3, 6:3, 7:3 (7–4)
Cerúndolo (argentin)–Van de Zandschulp (holland) 6:3, 6:4, 6:7 (7–9), 6:4
Cobolli (olasz)–Pellegrino (olasz) 6:4, 7:6 (7–4), 6:3
Vu (kínai)–Giron (amerikai) 7:5, 6:2, 6:4
Shelton (amerikai)–Merida Aguílar (spanyol) 6:3, 6:3, 6:4
Női egyes, 1. forduló
Szvitolina (ukrán, 7.)–Bondár 3:6, 6:1, 7:6 (10–3)
Teichmann (svájci)–Szamszonova (orosz) 6:4, 6:4
Chwalinska (lengyel)–Cseng Csin-ven (kínai) 6:4, 6:0
Kasatkina (ausztrál)–Sönmez (török) 6:4, 6:4
Paolini (olasz, 13.)–Jasztremszka (ukrán) 7:5, 6:3
Swiatek (lengyel, 3.)–Jones (ausztrál) 6:1, 6:2
Bandecchi (svájci)–Bucsa (spanyol, 31.) 6:4, 2:6, 6:4
Grabher (osztrák)–Sramková (szlovák) 6:2, 6:2
Mertens (belga, 21.)–Maria (német) 7:5, 6:0
Ribakina (kazah, 2.)–Erjavec (szlovén) 6:2, 6:2
Lys (német)–Marcinko (horvát) 6:3, 6:0
Potapova (osztrák, 28.)–Joint (ausztrál) 6:1, 6:2
Quevedo (spanyol)–Jeanjean (francia) 7:6 (7–5), 7:6 (7–2)
Putyinceva (kazah)–Gibson (ausztrál) 4:6, 6:4, 6:1
Rakotomanga Rajaonah (francia)–Anisimova (amerikai) 6:3, 6:1
Rakhimova (üzbég)–Cristian (román) 6:3, 4:6, 6:4
Ostapenko (lett)–Seidel (német) 6:4, 6:4
Boulter (brit)–Urhobo (amerikai) 6:4, 4:6, 6:4
Osorio (kolumbiai)–Alekszandrova (orosz) 6:2, 6:2
Kessler (amerikai)–Guo (kínai) 4:6, 7:6 (7–1), 7:5
Snajgyer (orosz)–Zarazua (mexikói) 6:4, 6:1
Parks (amerikai)–Fernandez (kanadai) 6:4, 6:4
Muchová (cseh)–Zsakarova (orosz) 7:5, 6:2