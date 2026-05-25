Roland Garros: Wawrinka utolsó meccsét játszotta Párizsban

A Roland Garroson 2015-ben győztes, most 41 éves svájci játékos a selejtezőből szerencsés vesztesként főtáblára jutó holland Jesper de Jonggal mérkőzött meg, s ugyan a második játszmát meg tudta nyerni, négy szettben, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4-re kikapott.

„Ez most nehéz, nem akarok búcsúzkodni – mondta elérzékenyülve a háromszoros Grand Slam-győztes klasszis, akit a szervezők egy kisebb ünnepséggel búcsúztattak el a meccse után. – Gyerekként arról álmodtam, hogy majd egyszer olyan tornákon játszhatok, mint a Roland Garros. Boldog vagyok, hogy az álmom megvalósult.”

ROLAND GARROS (61 723 000 euró, salak)

Férfi egyes, 1. forduló

Berrettini (olasz)–Fucsovics 6:7 (2–7), 7:5, 6:1, 6:2

Carreno-Busta (spanyol)–Lehecka (cseh, 12.) 6:3, 7:6 (7–3), 6:3

De Minaur (ausztrál, 8.)–Samuel (brit) 6:4, 6:4, 6:2

Michelsen (amerikai)–Sevcsenko (kazah) 6:2, 6:4, 6:2

Rinderknech (francia)–Rodionov (osztrák) 7:6 (7–5), 6:2, 6:3

Jodar (spanyol, 27.)–Kovacevic (amerikai) 6:1, 6:0, 6:4

Van Assche (francia)–Gaubas (litván) 6:4, 6:2, 2:6, 7:5

Tiafoe (amerikai, 19.)–Spizzirri (amerikai) 6:3, 6:7 (5–7), 6:4, 6:3

Nakashima (amerikai, 31.)–Bautista (spanyol) 6:2, 7:5, 6:2

De Jong (holland)–Wawrinka (svájci) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Kokkinakis (ausztrál)–Atmane (francia) 6:7 (5–7), 6:2, 4:6, 6:3, 7:5

Navone (argentin)–Brooksby (amerikai) 6:4, 6:4, 6:4

Ugo Carabelli (argentin)–Nava (amerikai) 7:6 (12–10), 6:3, 6:3

Humbert (francia)–Mannarino (francia) 6:3, 6:4, 6:3

Hurkacz (lengyel)–Munar (spanyol) 6:3, 6:3, 2:6, 6:3

Paul (amerikai)–Hijakata (ausztrál) 4:6, 6:3, 7:5, 6:4

Rubljov (orosz)–Buse (perui) 6:3, 6:7 (6–8), 6:3, 7:5

Ruud (dán)–Szafjullin (orosz) 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 0:6, 6:2

Collignon (belga)–Vukic (ausztrál) 6:3, 6:3, 7:3 (7–4)

Cerúndolo (argentin)–Van de Zandschulp (holland) 6:3, 6:4, 6:7 (7–9), 6:4

Cobolli (olasz)–Pellegrino (olasz) 6:4, 7:6 (7–4), 6:3

Vu (kínai)–Giron (amerikai) 7:5, 6:2, 6:4

Shelton (amerikai)–Merida Aguílar (spanyol) 6:3, 6:3, 6:4

Női egyes, 1. forduló

Szvitolina (ukrán, 7.)–Bondár 3:6, 6:1, 7:6 (10–3)

Teichmann (svájci)–Szamszonova (orosz) 6:4, 6:4

Chwalinska (lengyel)–Cseng Csin-ven (kínai) 6:4, 6:0

Kasatkina (ausztrál)–Sönmez (török) 6:4, 6:4

Paolini (olasz, 13.)–Jasztremszka (ukrán) 7:5, 6:3

Swiatek (lengyel, 3.)–Jones (ausztrál) 6:1, 6:2

Bandecchi (svájci)–Bucsa (spanyol, 31.) 6:4, 2:6, 6:4

Grabher (osztrák)–Sramková (szlovák) 6:2, 6:2

Mertens (belga, 21.)–Maria (német) 7:5, 6:0

Ribakina (kazah, 2.)–Erjavec (szlovén) 6:2, 6:2

Lys (német)–Marcinko (horvát) 6:3, 6:0

Potapova (osztrák, 28.)–Joint (ausztrál) 6:1, 6:2

Quevedo (spanyol)–Jeanjean (francia) 7:6 (7–5), 7:6 (7–2)

Putyinceva (kazah)–Gibson (ausztrál) 4:6, 6:4, 6:1

Rakotomanga Rajaonah (francia)–Anisimova (amerikai) 6:3, 6:1

Rakhimova (üzbég)–Cristian (román) 6:3, 4:6, 6:4

Ostapenko (lett)–Seidel (német) 6:4, 6:4

Boulter (brit)–Urhobo (amerikai) 6:4, 4:6, 6:4

Osorio (kolumbiai)–Alekszandrova (orosz) 6:2, 6:2

Kessler (amerikai)–Guo (kínai) 4:6, 7:6 (7–1), 7:5

Snajgyer (orosz)–Zarazua (mexikói) 6:4, 6:1

Parks (amerikai)–Fernandez (kanadai) 6:4, 6:4

Muchová (cseh)–Zsakarova (orosz) 7:5, 6:2