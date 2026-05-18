Nemzeti Sportrádió

Matthäusnak és Lahmnak nem tetszik a német keret kihirdetésének időzítése

2026.05.18. 10:58
Lothar Matthäus (balra) és Philipp Lahm sem ért egyet a kerethirdetés időpontjával (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Lothar Matthäus Philip Lahm Németország
Az egyformán világbajnok Lothar Matthäus és Philipp Lahm szerint nem szerencsés, hogy csütörtökön, két nappal a Német Kupa döntője előtt hozza nyilvánosságra világbajnoki keretét Julian Nagelsmann, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Matthäus, a magyar nemzeti együttes korábbi szövetségi kapitánya úgy gondolja, lesznek olyan játékosok, akik a vb-csapat kihirdetése után csalódottan lépnek majd pályára, mivel esetleg számítanak meghívóra. A kupadöntőt a Bundesligában negyedik, címvédő VfB Stuttgart és a bajnok Bayern München játssza. A 2014-ben világbajnok Lahm a Bildnek nyilatkozott az 1990-ben vb-győztes Matthäusszal közösen, és osztotta elődje álláspontját.

„Persze, mondhatjuk, hogy profik, de ez azért mégis hatással lesz a játékosokra” – vélekedett. Nagelsmann eredetileg május 12-én tervezte kihirdetni keretét a június 11-én kezdődő világbajnokságra, de aztán úgy döntött, megvárja a múlt szombati utolsó Bundesliga-fordulót.

„Pszichológiai szempontból egyáltalán nem tartom jónak az időzítést” – szögezte le Matthäus, aki szerint figyelembe kellene venni azoknak a csapatoknak a programját, amelyek játékosokat adnak a válogatottba. Ő úgy véli, a kerethirdetésre vasárnap, a kupafinálé másnapján is sor kerülhetne.

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő vb-n a németek Curaçao, Elefántcsontpart és Ecuador válogatottjával szerepelnek egy csoportban.

A vb mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.

június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion		Németország–CuracaoX–X
június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Elefántcsontpart–EcuadorX–X
június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion		Németország–ElefántcsontpartX–X
június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Ecuador–CuracaoX–X
június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Ecuador–NémetországX–X
június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Curacao–ElefántcsontpartX–X
E-CSOPORT

 

 

