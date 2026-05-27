Az adidas közösségi futballfesztivállá változtatja Budapestet a Bajnokok Ligája-döntő hetében

Budapestre figyel a sportvilág május utolsó hetében, hiszen a magyar fővárosban rendezik meg a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét. A szombati Paris Saint-Germain–Arsenal összecsapás nem csupán a Puskás Arénában zajló kilencven – vagy százhúsz – percről szól majd. Az adidas, a sorozat hivatalos labdaszállítója többnapos városi programsorozattal készül, amelynek célja, hogy a BL-finálé hangulata Budapest számos pontján érezhető legyen.

Barbershop Arsenal-köntösben (Fotó: adidas)

Monumentális fényinstallációk, futball-legendák részvételével rendezett bemutatómérkőzés és interaktív szurkolói programok várják a fővárosba érkezőket. A szervezők célja, hogy a BL-döntő ne csupán egy mérkőzés, hanem egész Budapestet megmozgató közösségi esemény legyen.

Nemzetközi minta, budapesti karakter

Az adidas az elmúlt években több Bajnokok Ligája-döntő helyszínén is hasonló koncepcióval készült. Münchenben a szurkolói fesztiválok és közösségi programok, Londonban pedig a városszerte megjelenő kreatív installációk kerültek a középpontba. A budapesti események ezek tapasztalataira épülnek, ugyanakkor a szervezők a magyar főváros ikonikus helyszíneire és sajátos hangulatára szabott programokkal készülnek.

A koncepció középpontjában Budapest legismertebb városi terei, történelmi épületei és közösségi helyszínei állnak, amelyek a BL-döntő hetében a futball ünnepének részévé válnak.

Ousmane Dembélé (felül) és Gabriel Magalhaes (alul) arcával is találkozhatnak a város több pontján (Fotók: adidas)

Középpontban az ikonikus helyszínek és közösségi terek

Az egyik leglátványosabb program a május 29-i 3D-s fényinstalláció lesz, amely Budapest két ikonikus épületét is új megvilágításba helyezi: a Keleti pályaudvar homlokzata és az Andrássy út–Bajcsy-Zsilinszky út–Erzsébet tér találkozásánál álló kör alakú irodaház digitális vászonná alakul át, ahol futballtematikájú animációk és mozgó fényinstallációk jelennek meg.

A szervezők célja, hogy a BL-döntő ne kizárólag sporteseményként jelenjen meg, hanem olyan városi ünnepként, amelybe a futballrajongók mellett a családok és az alkalmi érdeklődők is bekapcsolódhatnak.

Ennek egyik központi helyszíne a Fashion Street, ahol a futballkultúra és az utcai divat találkozik. A belvárosi sétálóutcában különleges vizuális elemek és Arsenal FC-s mezinstallációk várják az érdeklődőket, miközben a városképet a döntő hangulatához igazított dekorációk színesítik.

Arsenal-mezek díszítik a Fashion Streetet (Fotó: adidas)

A futballhangulat a közösségi közlekedésben is megjelenik: az 1-es, a 4-es és a 6-os villamos vonalán speciális, Bajnokok Ligája-tematikájú járművek közlekednek a héten.

Visszatérnek a legendák

A közösségi programok egyik kiemelt eseménye lesz a Papp László Sportarénában megrendezendő Legendák meccs (Ultimate Champions Legends Tournament), amelyen a Bajnokok Ligája korábbi sztárjai lépnek pályára.

Olyan világszerte ismert futballisták érkeznek Budapestre, mint Luís Figo, Ivan Rakitic vagy Cafu. A nemzetközi sztárok a Juhász Roland vezette magyar csapat ellen szerepelnek majd a bemutatótornán.

Az esemény különlegessége, hogy a futball különböző korszakainak kedvelőit hozhatja össze: a gyerekek élőben láthatják a sportág korábbi sztárjait, miközben a szülők és nagyszülők számára nosztalgikus élményt jelenthet a legendák visszatérése.

Interaktív, családbarát programok az adidas szervezésében

A budapesti programok egyik legfontosabb szempontja a közösségi élmény. Az Andrássy Hub, valamint a Váci utcai adidas-üzlet a döntő hetében olyan nyitott élménytérré alakul át, ahol a látogatók nemcsak szemlélői, hanem aktív résztvevői is lehetnek az eseményeknek.

Sok érdeklődő az adidas Váci utcai üzletében (Fotó: adidas)

Az Andrássy Hubban freestyle-focis programok, ügyességi kihívások, élő podcastbeszélgetések, karikatúrakészítés és arcfestés várja az érdeklődőket, míg a Váci utcai üzletben fotózások, Sub Soccer-játékok és DJ-k színesítik a kínálatot.

A helyszínek kialakításánál fontos szempont volt, hogy a programok minden korosztály számára élményt nyújtsanak. A szervezők olyan közösségi tereket szeretnének létrehozni, ahol a futball iránt érdeklődők, a családok és a városba érkező turisták egyaránt megtalálják a számukra érdekes programokat.

A BL-döntő hetében Budapest így nemcsak a PSG és az Arsenal összecsapásának ad otthont, hanem egy többnapos közösségi futballfesztiválnak is. A fényinstallációktól a legendák tornáján át az interaktív szurkolói programokig a város számos pontján olyan események várják az érdeklődőket, amelyek a futballt közös élménnyé teszik a családok, a helyiek és a külföldről érkező szurkolók számára egyaránt.

A Bajnokok Ligája trófeája az adidas Váci utcai üzletében (Fotó: Getty Images)

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Május 30., szombat

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna