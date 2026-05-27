Brutális selejtezőszintek a 2027-es atlétikai világbajnokságra

SZENDREI ZOLTÁN
2026.05.27. 15:47
Halász Bene a tavalyi tokiói vb döntőjében is ott volt, Pekingben is ott lehet (Fotó: Getty Images)
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség közzétette a 2027-es pekingi szabadtéri világbajnokság kvalifikációs szintjeit – a maratoni kivételével jövő év augusztus 22-ig lehet kiharcolni a világbajnoki részvételt.

Csak a legnagyobb klasszisok lesznek képesek teljesíteni a 2027. szeptember 11. és 19. között Pekingben sorra kerülő atlétikai világbajnokság kvalifikációs szintjeit. Azért azoknak a sportolóknak sem kell kétségbeesniük, akik nem képesek például 100 méteren 9.95 másodpercet futni vagy két óra hat percen belül teljesíteni a maratonit!

Szokás szerint ki lehet jutni a kvalifikációs ranglistáról is, a versenyszámok többségében a 2026. augusztus 23. és 2027. augusztus 22. közötti időszakban elért legjobb eredmények számítanak bele. Ez alól kivétel a maratoni (a 2025. november 3. és 2027. május 2. közötti idők rangsorolnak), valamint a 10 000 méter, a többpróba és a váltók, utóbbi három versenyszámcsoportban 2026. február 23. óta tart a vizsgált időszak, és ugyanúgy 2027. augusztus 22-én ér véget, mint a legtöbb, stadionban zajló versenyszámban.

A cikkünk végén látható táblázatban a váltókra vonatkozó szinteket nem véletlenül nem találjuk, mert a 16-16 kvótát másféleképp osztják ki a Pekingben bemutatkozó 4x100-as mixváltóval immár hat számban. 12-12 hely már a májusi váltó-vb-n elkelt, a maradék 4-4 kvótát a ranglista legjobbjai kapják meg.

Szabadkártya jár többek között a vb-címvédőknek, a szeptemberi budapesti atlétikai világdöntő bajnokainak és a jövő évi Gyémánt Liga győzteseinek.

Hogy megmutassuk, mennyire erősek a jelenlegi szintek, vegyük alapul a 2015-ös vb-szinteket! Ahogyan a jövő évit, úgy azt a vb-t is a Madárfészekben rendezték meg, így tökéletes bázisnak tűnik a következő eseménnyel való összehasonlításhoz. A férfiaknál 100 méteren akkor 21 századdal gyengébb idő is elég volt a biztos részvételhez. A közép- és hosszútávfutás fejlődése az elmúlt évtizedben robbanásszerű volt, ha most is 3:36.20 lenne az 1500 méter szintje, akkor a ranglistás út értelmét veszítené, mert napjainkban ezt az időt, ha nem is játszi könnyedséggel, de képesek lennének 56-an megfutni. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség célja, hogy a résztvevők maximum 40 százaléka legyen képes a szintteljesítésre, a kvóták többi 60 százalékáért pedig a ranglistán izgalmas csata – ezért lettek brutálisan erősek a sztenderdek.

Látva a szinteket, a magyar atlétáknak nemcsak a pekingi vb-re, de majd a Los Angeles-i olimpiára is borzasztóan nehéz lesz kijutni. Ez alól csak az olyan klasszisaink képezhetnek kivételt, mint amilyen a kalapácsvető Halász Bence és trónkövetelője, Szabados Ármin, vagy Molnár Attila, akinek a 400 méteres országos csúcsa egyelőre tizeddel gyengébb, mint a 44.45-ös vb-szint.

A 2020-as években tucatszámra dőltek meg a világrekordok, de amiben még ennél is látványosabb a fejlődés, az pont a belépési küszöb az ilyen világeseményekre. Egyre többen képesek csúcskategóriás teljesítményre, ami alaposan feladja a leckét a mieinknek is. A világ felgyorsult, csak győzzük tartani a lépést!

FérfiakVersenyszám (a helyek száma)Nők
9.95100 m (48)10.96
20.07200 m (48)22.45
44.45400 m (48)50.00
1:43.00800 m (56)1:57.50
3:30.001500 m (56)3:58.00
12:50.005000 m (42)14:36.00
26:48.0010 000 m (27)30:40.00
2:06:00maratoni (100)2:23:20
13.18110/100 m gát (40)12.60
48.00400 m gát (40)54.00
8:08.003000 m akadály (36)9:06.50
230 cmmagasugrás (36)196 cm
590 cmrúdugrás (36)475 cm
825 cmtávolugrás (36)686 cm
17.35 mhármasugrás (36)14.40 m
21.50 msúlylökés (36)19.30 m
67.20 mdiszkoszvetés (36)64.50 m
78.30 mkalapácsvetés (36)74.00 m
85.50 mgerelyhajítás (36)63.40 m
8620 ponttízpróba/hétpróba (24)6650 pont
1:23:00félmaratoni gyaloglás (50)1:33:10
3:01:00maratoni gyaloglás (50)3:28:00
