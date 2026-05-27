Fodor Csenge elmondta, mivel kerekedhet a Győr a riválisok fölé a BL négyes döntőjében
A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO női kézilabdacsapatának balszélsője, Fodor Csenge beszélt az NSO TV kamerája előtt a felcsúti miniedzőtáborban a budapesti négyes döntőről, az ETO esélyeiről, a csapat hangulatáról.
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ, MVM DOME
ELŐDÖNTŐ
Június 6., szombat
15.00: Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román) (Tv: Sport1)
18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
HELYOSZTÓK
Június 7., vasárnap
15.00: a harmadik helyért (Tv: Sport1)
18.00: döntő (Tv: Sport1)
