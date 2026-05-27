Roland Garros: Swiatek és Bencic is két szettben nyert; De Minaur játék nélkül ment tovább
A nyolcadikként kiemelt Alex de Minaur kipihenten készülhet a 3. fordulóra, miután belga ellenfele, Alexander Blockx kedden visszalépett a tornától. Búcsúzott viszont a 21. kiemelt Alejandro Davidovich Fokina, akit az argentin Thiago Agustín Tirante lepett meg.
2019-hez és 2022-höz hasonlóan Belinda Bencic ezúttal is ott van a legjobb 32 mezőnyében, ahogy a tornagyőzelemre jó eséllyel pályázó Iga Swiatek is – mind a ketten gond nélkül hozták a kötelezőt.
A Bondár Annát búcsúztató Elina Szvitolinának ezúttal könnyebb meccse volt, mint az első fordulóban a magyar játékos ellen: a spanyol Kaitlin Quevedo az első szettben nem nyert játékot, a másodikban pedig két elvesztett adogatás sem fért bele.
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
FÉRFI EGYES, 2. FORDULÓ
De Minaur (ausztrál, 8.)–Blockx (belga) – játék nélkül
Tirante (argentin)–Davidovich Fokina (spanyol, 21.) 4:6, 7:6 (7–4), 6:1, 6:3
Kacsanov (orosz, 13.)–Trungelliti (argentin) 7:6 (7–5), 5:7, 6:1, 7:6 (7–4)
De Jong (holland)–Cina (olasz) 6:3, 6:1, 6:3
NŐI EGYES, 2. FORDULÓ
Korpatsch (német)–Vang (kínai, 32.) 6:2, 2:6, 6:3
Bencic (svájci, 11.)–McNally (amerikai) 6:4, 6:0
Swiatek (lengyel, 3.)–Bejlek (cseh) 6:2, 6:3
Stearns (amerikai)–Sznigur (ukrán) 6:4, 6:0
Szvitolina (ukrán, 7.)–Quevedo (spanyol) 6:0, 6:4
Golubic (svájci)–Parks (amerikai) 6:2, 6:2
