Kosárlabda: tökéletes szezont futott a Csata DSE kadét leánycsapata

Mint arról beszámoltunk, magabiztos győzelmet aratott a Csata DSE a Sopron ellen a kadét leány kosárlabda-bajnokság miskolci bajnoki döntőjében. Váradi Kornél tanítványai rendkívüli dominanciát mutattak be a teljes nyolcas döntő során: a negyeddöntőben 104–29-re verték a Szekszárdot, majd az elődöntőben 80–38-ra nyertek a házigazda DVTK ellen, míg a fináléban 65–34-re múlták felül a Darazsak Sportakadémia alakulatát. A fővárosi kék-fehérek ezzel százszázalékos mérleggel (23/0) hozták le az egész évadot, és zsinórban harmadik alkalommal szerezték meg az aranyérmet az U16-osok között. Az országos döntőben Mara Júliát választották meg a Csata legjobbjának, aki a fináléban – a mezőny legeredményesebbjeként – 18 pontig jutott.

„Fantasztikus érzés újabb bajnoki címet ünnepelni, rengeteget dolgoztunk ezért a sikerért – mondta Mara az Utánpótlássportnak. –

Különösen hálásak vagyunk az edzőinknek, mert ebben a szezonban tényleg egy olyan szakmai stábbal dolgozhattunk együtt, amelynek a tagjai tényleg minden apró részletre maximálisan odafigyeltek,

illetve mindent elkövettek, hogy fizikailag és mentálisan is készen álljunk minden egyes mérkőzésre, és ott képesek legyünk a legjobbunkat nyújtani. Úgy érzem, ez volt a legfontosabb összetevője a tökéletes szezonunknak. A Sopron elleni finálét kicsit döcögősen kezdtük, nagyjából egy negyedbe telt, amíg megtaláltuk a saját ritmusunkat, de utána a második negyedtől már elkezdtünk úgy játszani, ahogy valóban tudunk, és a ránk jellemző csapategységgel, csapatjátékkal sikerült is eldönteni a javunkra a mérkőzést.

Nagy előnyünk, hogy hosszú a kispadunk, és mindenkire lehet számítani a fontos meccseken is, a csereként beszálló játékosaink is képesek bármikor extra teljesítményt hozni.

Az évad során az edzéseken minden egyes nap beletettük a kemény munkát, és azon voltunk, hogy jobb és jobb produkcióra sarkalljuk a másikat."

Mara Júlia (jobbra, 30-as számmal) volt a kadét bajnoki döntő legeredményesebbje Forrás: Csata DSE

A kadétbajnoki címet megszerző csatás lányok zöme ráadásul nemcsak egy arannyal, hanem duplázással fejezhette be az idényt, ugyanis áprilisban – hasonló összeállításban – a juniorok között is ők emelhették magasba a bajnoki trófeát.

„Hosszú szezonon vagyunk túl, amely hál'istennek nagyon eredményesen is zárult – folytatta Mara Júlia. – A két korosztályos bajnoki cím mellett még az NB I-ben is rendszeresen játszottunk, és ott is igyekeztünk mindig helytállni.

Sok meccset játszottunk, emiatt fáradtan, de annál boldogabban megyünk el majd a nyári szünetre.

Most jön egy kis pihenő számunkra, utána viszont júniusban folytatódik is a munka az egyéni képzésekkel, utána pedig – a Csatából többedmagammal – csatlakozunk az U16-os válogatotthoz, és júliusban már megkezdjük az Európa-bajnoki felkészülést."

A Csata DSE leányai eddig háromból három országos döntőben diadalmaskodtak a szezonban.

Az U18-as, az U16-os és az U12-es bajnokság megnyerése után ezen a héten csütörtöktől az U14-esek nyolcas döntőjét rendezik meg, és az előzetes esélyek alapján a 13. kerületiek akár a negyedik korosztályban is aranyat ünnepelhetnek, ezzel pedig tarolhatnának az idényben a női utánpótlásban.

(Kiemelt képet készítette: Osztie Tibor/DVTK)