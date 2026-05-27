Kurucz Levente: Egy egység vagyunk, csapatként készülünk

Fantasztikus vb-aranyérmet szerzett tavaly az alig egy hónappal a milánói világbajnokság előtt összeülő Kurucz Levente, Nádas Bence K–2 500 méteres egység. Az eseményt követően az a döntés született, hogy Nádas újra a 2025-ös idényt kihagyó társával, Tótka Sándorral próbálkozik, akivel 2017 óta olimpiai és vb-ezüstérmet, emellett két Európa-bajnoki címet szerzett ebben a számban.

„A nyilatkozataikból már ősszel kiderült, hogy együtt tervezik a következő esztendőt, szóval én már akkor úgy készültem, hogy új párostársat kell keresnem – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Kurucz Levente. – Az utolsó pillanatban alakult úgy, hogy Fodor Bencével állunk össze, március végén végigcsináltunk egy edzést, és úgy éreztük, ez nagyon rendben lesz.”

„Tavaly a sevillai edzőtáborban már mentünk együtt, nem rosszul, de nem is kiemelkedően – vette át a szót Fodor Bence. – Az idén próbálgattuk a párost mindketten többféle variációban, de egymással nem ültünk össze Dél-Afrikában és Sevillában sem. Tavaly óta közös klubban készülünk, amikor hazaértünk a táborokból, az egyik edzésen jött az ötlet, hogy mivel idén még nem próbáltuk meg együtt, nézzük meg, miként menne a hajónk. Összeültünk az egész edzésre, és egyre jobban ráéreztünk a másikra – olyannyira, hogy a tréning végére egyértelművé vált: együtt vágunk neki az április huszonegyedikén kezdődő válogatónak.”

A K–1 500 felemásan alakult a srácoknak, Fodor négy századdal lecsúszott az A-döntőről, Kurucz a negyedik helyen végzett. K–2 500 méteren viszont taroltak, 1:26.74 perccel, 24 századmásodpercre az egyébként Tótkáék által tartott világcsúcstól elmaradva diadalmaskodtak, Nádas és Tótka hajóját 34 századdal megelőzve.

„Tudtam, hogy eredményesek és jók lehetünk, de izgultam, mert ez volt az első közös versenyünk – így Fodor. – Előtte azt mondtam, ha minden jól alakul, az első vagy második helyen végzünk, szerencsére nyertünk. Inkább az lepett meg, mennyire jó idővel, úgy sikerült győznünk, hogy Sanyiék is nagyon jó pályát mentek.”

Tóth Dávid szövetségi kapitány a válogató után úgy döntött, ezzel a négy sportolóval képzeli el a négyest. A május elején Szegeden rendezett világkupaversenyen nem tűnt úgy, hogy a rivalizálást megsínyli a csapathajó teljesítménye, ellenkezőleg: fantasztikus versenyzéssel szereztek aranyérmet a srácok, majd a brandenburgi vk-n is remekelve a második helyen végeztek.

„Egy egység vagyunk, csapatként készülünk, egészséges rivalizálás van közöttünk. Ha valaki netán gyorsabb, arra pozitívumként tekintünk, mert az erősíti a négyest és motiválja a többieket. Úgy érzem, mindez csak előrevisz minket” – véli Kurucz Levente.

Mondhatni, Szegeden nem tiszta versenyben dőlt el, melyik egység indulhat az Európa-bajnokságon, mert Nádasékat a középfutamot követően kizárták (mérlegelés előtt a GPS-jeladót levetették a hajóról, amely így könnyebbé vált a megengedettnél).

„Sajnálom, hogy nem tudtak odaállni az A-döntőre, jó lett volna, ha úgy dől el, hogy mindenki látja az egymáshoz viszonyított teljesítményünket. Ettől függetlenül úgy vélem, nem érdemtelenül szereztük meg az Eb-indulás jogát, a szegedi döntőben négy századdal kaptunk ki az olimpiai bajnok németektől, másodikok lettünk, majd Brandenburgban győztünk. Szerintem bizonyítottuk, hogy ott a helyünk a kontinensviadalon” – fogalmazott Kurucz.

A kajak-kenu Európa-bajnokságot június 11. és 14 között a portugáliai Montemor-o-Velhóban rendezik. Fodorék szép reményekkel vághatnak neki a megméretésnek: „Hasonlóan jó szereplést várunk mindkét számban, mint eddig. Látjuk, hogy a nagy és eredményes klasszisokat le tudjuk győzni, ott van a helyünk közöttük. Mindenképpen a dobogót célozzuk meg, s akkor lennénk a legboldogabbak, ha négyesben és párosban is aranyéremmel térnénk haza” – zárta Fodor Bence.