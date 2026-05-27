György Ádám zongoraművész játssza a BL-himnuszt a döntőn

A NEMZETKÖZILEG ELISMERT magyar zongoraművész, György Ádám adja elő élőben a budapesti döntőn a Bajnokok Ligája himnuszát, megidézve a 2023-as isztambuli finálén betöltött szerepét. A Budapesten született művész, aki a New York-i Carnegie Hall rendszeres fellépője, egy ideje nagy labdarúgó-eseményeken is megmutatja virtuozitását, fellépett például a 2012-es Európa-bajnokság megnyitóünnepségén is – számolt be róla a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (UEFA) honlapja.

„Megtisztelő számomra, hogy a szülővárosomban, Budapesten az én zongorajátékom nyitja majd meg a döntőt, és újra előadhatom a Bajnokok Ligája himnuszát – mondta lapunk megkeresésére a 44 éves, Liszt Ferenc-díjas művész. – A játékosok pályára vonulása a döntő talán legemelkedettebb pillanata, igyekszem a himnuszt úgy játszani majd, hogy a futballisták erőt merítsenek belőle. A Bajnokok Ligája himnusza számomra a labdarúgók életútját testesíti meg, amely ehhez a döntőhöz vezetett. Három éve, az isztambuli döntőben is emlékezetes volt a himnuszt játszani, de ez most sokkal különlegesebb lesz, mert a szülővárosomban kerül rá sor.”

György Ádám futballeseményen először 2010-ben, a futsal Európa-bajnokságon lépett fel, majd a 2012-es, lengyel-ukrán közös rendezésű Eb megnyitóján Varsóban.

„Akkor született meg az UEFA ceremóniamestereiben a gondolat, hogy milyen is lenne BL-döntőt nyitni zongorajátékkal, de akkor a BL-fináléknak nem volt még külön megnyitóünnepsége, és a BL-himnuszt sem élőben játszották – folytatta György Ádám. – Ez az átirat majdnem tizenegy évig készült. Kétezer-húszban már készen volt, ám a koronavírus-járvány miatt először el kellett halasztanunk egy évvel, majd a kétezer-huszonegyes döntőt az utolsó pillanatban elvitték Isztambulból, a kétezer-huszonkettes átkerült Szentpétervárról Párizsba, így csak kétezer-huszonháromban, Isztambulban sikerült tető alá hozni a produkciót. Az isztambuli stadion azon kevesek közé tartozik Európában, ahol a játéktér körül futópálya van. Az volt a koncepció, hogy a játékosok kivonulásakor a zongorát a futópályára helyezzük, csak oda fért el a nagy Steinway zongora, a D-modell. A mostani alkalomra a Steinway zongoragyár különleges, limitált szériájú, egyedi zongorát készített számomra, egyelőre még nagy titok, hogy hol lesz elhelyezve – de mivel a Puskás Arénában nincs futópálya, nem is olyan nehéz kitalálni... Izgatottan várom, hogyan fogadja majd a közönség az előadást.”

Érdeklődésünkre, hogy miben más stadionban zongorázni, mint koncertteremben, György Ádám kifejtette:

„Azért is készül különleges zongora a fellépésre, mert itt az akusztika nem segíti úgy a művészt, mint egy hangversenyteremben. Ami elvész az akusztikából, azt természetesen pótolja a közönség energiája. Mivel ez a döntő most Budapesten lesz, a közönség pedig tudja, hogy magyarként lépek fel, ez az energia erősen hat majd a fellépésre. A zongorával kapcsolatban azt kértem a Steinway-től, hogy legyen mélysége, de ne legyen nehézkes; legyen bizonyos nyitottsága a tetején a hangszínek miatt, hogy jobban hassanak. Az az elképzelésem, hogy ezzel a zongorával a BL-himnusz valóban szárnyra kap, és olyan lelki magasságba repíti a közönséget, mint a játékosokat.”

S hogy mennyit kell egy ilyen néhány perces előadásra készülni?

„Amikor nem sokkal az isztambuli döntő után kiderült, hogy Budapesten lesz a kétezer-huszonhatos finálé és talán újra lesz lehetőségem a kivonuló zenét eljátszani, egy nagyon kedves, jó humorú barátom azt mondta: ha kérdik tőled, te mivel foglalkozol, mondhatod azt, hogy csak BL-döntőket nyitogatsz... »A nyitogatásból« azt lehetne gondolni, hogy ez könnyű feladat, de rengeteg munka van benne. A show megtervezése, időzítése, a látvány és a logisztika, mind-mind kihívások elé állítják az egész csapatot. Maga a BL-himnusz egy Händel-oratórium átirata, nagyon mély és tartalmas zene, amelyhez csak finoman szabad hozzányúlni, hiszen ez olyan, mintha valaki másnak, egy másik embernek az emlékeiről beszélnénk. Nagyon intim egy ilyen himnuszba bármilyen módon is belenyúlni. Ez is egy különleges feladat volt, olyan átiratot kellett készíteni, amely maximálisan hű marad a BL-himnusz szellemiségéhez. És mindezt beilleszteni egy kortárs helyzetbe, egy európai futballdöntőbe.”

György Ádám azt is elárulta, hogy ezúttal még az isztambulinál is több szerepet kap, mivel már a csapatok kivonulása előtt is zenél, amikor a döntő nagykövete, Juhász Roland ünnepélyesen beviszi a pályára a trófeát.

„Nagyon egyedi lesz, és őszintén bízom benne, a magyar közönség érzi majd benne azt, hogy hazaérkeztem. A magyar kultúra, a sport, a művészet szeretete, a közös értékrendünk mind ott lesz ebben az előadásban.”

