A Fradi háromszoros bajnok brazil középpályást nézett ki – sajtóhír

Az actualno.com bolgár portál arról számolt be, hogy a Ferencváros is beszállhat a Ludogorec lejáró szerződésű brazil középpályásáért, Pedro Naressiért folyó versenybe, aki iránt a két szófiai klub, a Levszki és a CSZKA is érdeklődik.

A cikk rögzíti, hogy Naressi szerződése június 30-án jár le, így már szabadon tárgyalhat a kérőivel. A portál értesülései szerint a Ferencváros hosszú távú szerződést ajánlhat a brazil játékosnak, jó anyagi feltételekkel. A kérdés csak az, Naressi akar-e országot váltani, ugyanis már 2022 óta Bulgáriában él a családjával, akkor szerződtette a Ludogorec hazájából, a Ceará SC-től, azóta háromszor nyert bajnokságot, kétszer pedig Bolgár Kupát csapatával.

A portál hozzáteszi, az FTC-nél jól ismerik Naressit, aki ebben az idényben négyszer is pályára lépett a nemzetközi porondon a Ferencváros ellen, februárban a Bulgáriában 2–1-es Ludogorec-győzelemmel záruló meccsen gólpasszt is adott.

Az alapvetően védekező középpályásként szereplő Naressi alapembernek számít a Ludogorecben, négy év alatt 172 meccsen négy gólt és hét gólpasszt ért el.

Mint ismeretes, Bulgáriában idén megszakadt a Ludogorec nagy sorozata és 14 idényt követően a razgradi csapatot a Levszki Szófia letaszította a bajnoki trónról, a Ludogorec végzett a 2. helyen. Ezért is kíséri kiemelt figyelem Bulgáriában Naressi jövőjét, hogy az aranyérem után egyik alapemberét is el tudja-e „csenni” a Ludogorectől a Levszki.

A 28 éves játékos értékét a Transfermarkt 1.2 millió euróra becsüli. Kerestük a hírrel kapcsolatban a Ferencvárost, de a klub sajtóértesüléseket nem kommentál.

A Nemzeti Sport úgy értesült, egyelőre nem aktuális az FTC-nél Naressi szerződtetése.