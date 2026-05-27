Nemzeti Sportrádió

A Fradi háromszoros bajnok brazil középpályást nézett ki – sajtóhír

P. K.P. K.
2026.05.27. 14:43
null
Pedro Naressi ebben az idényben négy meccsen is pályára lépett a Ferencváros ellen (Fotó: Árvai Károly, archív)
Címkék
Pedro Naressi Ludogorec Ferencváros
Bolgár sajtóértesülés szerint a Ferencváros szerződtetné a Ludogorec 28 éves, lejáró szerződésű brazil középpályását, Pedro Naressit.

 

Az actualno.com bolgár portál arról számolt be, hogy a Ferencváros is beszállhat a Ludogorec lejáró szerződésű brazil középpályásáért, Pedro Naressiért folyó versenybe, aki iránt a két szófiai klub, a Levszki és a CSZKA is érdeklődik.

A cikk rögzíti, hogy Naressi szerződése június 30-án jár le, így már szabadon tárgyalhat a kérőivel. A portál értesülései szerint a Ferencváros hosszú távú szerződést ajánlhat a brazil játékosnak, jó anyagi feltételekkel. A kérdés csak az, Naressi akar-e országot váltani, ugyanis már 2022 óta Bulgáriában él a családjával, akkor szerződtette a Ludogorec hazájából, a Ceará SC-től, azóta háromszor nyert bajnokságot, kétszer pedig Bolgár Kupát csapatával. 

A portál hozzáteszi, az FTC-nél jól ismerik Naressit, aki ebben az idényben négyszer is pályára lépett a nemzetközi porondon a Ferencváros ellen, februárban a Bulgáriában 2–1-es Ludogorec-győzelemmel záruló meccsen gólpasszt is adott.

Az alapvetően védekező középpályásként szereplő Naressi alapembernek számít a Ludogorecben, négy év alatt 172 meccsen négy gólt és hét gólpasszt ért el.

Mint ismeretes, Bulgáriában idén megszakadt a Ludogorec nagy sorozata és 14 idényt követően a razgradi csapatot a Levszki Szófia letaszította a bajnoki trónról, a Ludogorec végzett a 2. helyen. Ezért is kíséri kiemelt figyelem Bulgáriában Naressi jövőjét, hogy az aranyérem után egyik alapemberét is el tudja-e „csenni” a Ludogorectől a Levszki.  

A 28 éves játékos értékét a Transfermarkt 1.2 millió euróra becsüli. Kerestük a hírrel kapcsolatban a Ferencvárost, de a klub sajtóértesüléseket nem kommentál. 

A Nemzeti Sport úgy értesült, egyelőre nem aktuális az FTC-nél Naressi szerződtetése. 

 

Pedro Naressi Ludogorec Ferencváros
Legfrissebb hírek

Megszületett a megállapodás: Szerbiába igazolhat a Ferencváros középpályása – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2026.05.25. 14:51

BL- és El-selejtezők: az ETO a Klaksvíkkal, a Fradi a Zsolnával is találkozhat

Bajnokok Ligája
2026.05.24. 15:00

A távozó Robbie Keane érzelmes levélben búcsúzott a Ferencvárostól

Labdarúgó NB I
2026.05.23. 19:26

Férfi kézi: számos bizonytalan tényező nehezíti a pénzügyi tervezést az FTC-nél

Kézilabda
2026.05.23. 18:14

A Ferencváros hatot rúgott a Puskás Akadémiának a női NB I döntőjének első meccsén

Labdarúgó NB I
2026.05.23. 17:29

Robbie Keane távozik az FTC kispadjáról – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.05.23. 16:06

A Sky Sports is tényként kezeli Robbie Keane távozását

Labdarúgó NB I
2026.05.23. 11:12

Törökországban folytatja a Ferencvárostól távozó Pesics

Labdarúgó NB I
2026.05.22. 22:12
Ezek is érdekelhetik