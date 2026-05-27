„Nem tudom, miért akarna bárki változtatni rajta” – Russell kiáll a jelenlegi szabályok mellett

H. L.
2026.05.27. 13:04
Russell szerint a mostani szabályok miatt ilyen izgalmas a versenyzés (Fotó: AFP)
F1 Toto Wolff George Russell Formula–1 Kanadai Nagydíj
A Formula–1-es Mercedes brit pilótája, George Russell szerint a mostani szabályrendszer tette lehetővé, hogy ilyen kiélezett csatát vívjon Andrea Kimi Antonellivel a múlt hétvégi Kanadai Nagydíjon, így nem látja értelmét a változtatásnak. A csapatfőnök, Toto Wolff ugyanakkor úgy érzi, szükségszerű a 2027-re tervezett finomhangolás.

A négyszeres világbajnok, Max Verstappen kész hátat fordítana az egész Formula–1-nek, ha nem lesz változás 2027-re, míg a bajnoki címért küzdő George Russell egyáltalán nem érti, miért akarna bárki belenyúlni a jelenlegi szabályrendszerbe. A brit szerint éppen a mostani motorszabályok tették lehetővé a múlt hétvégi Kanadai Nagydíjon vívott kemény és látványos csatájukat Andrea Kimi Antonellivel. 

„Imádtam, nagyszerű volt! Évek óta nem volt ilyen küzdelemben részem, és valószínűleg nem is láttam hasonló párharcot a 2014-es Bahreini Nagydíj óta, amikor Lewis (Hamilton) és Nico (Rosberg) csapott össze egymással. Ezek a mostani autók teszik ezt lehetővé. Ezek a mostani erőforrások teszik ezt lehetővé. Nem tudom, miért akarna bárki változtatni rajtuk, hiszen elképesztő csatákat láttunk Melbourne-ben. Nagyszerű párharcok voltak Kínában. Kimi és én remek csatát vívtunk a sprintfutamon és a versenyen is. Ez csak azért volt lehetséges, mert ilyenek ezek az erőforrások.”

Míg Russell védi a jelenlegi szabályrendszert, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff szerint szükség van a 2027-re tervezett finomításokra annak ellenére is, hogy kifejezetten szórakoztatónak tartja az idei futamokat. „Szerintem a pályának köszönhetően volt ennyire jó. Lesznek nehezebbek is. De régóta mondjuk már ezt: eddig minden egyes verseny szórakoztató volt. A mostani is. Csak finomítanunk kell, nem szabad túlzásokba esnünk és elrontanunk az egészet.”

Noha a Miami Nagydíj után a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) arról adott hírt, hogy elvi megállapodás született a motorgyártók között a 2027-re tervezett módosításokról, a montreali versenyhétvégén már arról érkezett hír, hogy egyes gyártók, köztük az Audi és a Ferrari késleltetné a bevezetésüket, így a változtatásokat akár 2028-ra is átcsúszhatnak. A Mercedes a sajtóértesülések szerint és Wolff megszólalása alapján is a támogatók között van, míg Russell egyáltalán nem nyúlna hozzá a jelenlegi szabályokhoz. 

55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:13.402
Sprintidőmérő1. Russell 1:12.965
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
Időmérő1. Russell 1:12.578
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Verstappen
