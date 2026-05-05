Visszavonult Hosszú Katinka egykori amerikai edzője

Befejezte több mint négy évtizedes edzői pályafutását az amerikai Dave Salo, aki számos világklasszis úszó mellett Hosszú Katinkát is felkészítette.
Visszavonul az edzősködéstől Hosszú Katinka egykori trénere, Dave Salo. A swimswam szakportál felidézte, hogy a 67 éves szakember három olimpián is tagja volt az amerikai szakmai stábnak, legsikeresebb tanítványai között volt a magyar felmenőkkel bíró Rebecca Soni, aki 2008-ban Pekingben és 2012-ben Londonban is megnyerte a 200 méteres mellúszást, vagy éppen a tunéziai Uszama Meluli, aki medencében és nyílt vízben is ötkarikás aranyérmet nyert.
Salo 2008 és 2012 között volt Hosszú Katinka edzője, irányításával 2009-ben Rómában nyerte meg első világbajnoki címét a későbbi háromszoros olimpiai bajnok klasszis.
Legfrissebb hírek
Tenisz: visszavonul a 2014-es US Open-döntős
Tenisz
2026.05.01. 11:18
Erste Liga: visszavonul a DVTK csapatkapitánya
Jégkorong
2026.04.04. 18:46
Az idény végén visszavonul David Goffin belga teniszező
Tenisz
2026.03.27. 16:39
Ezek is érdekelhetik