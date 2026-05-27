Pergel Andrej válogatott kézilabdázó távozik spanyol csapatától

A zentai születésű, junior világbajnoki ezüstérmes balátlövő korábban a Veszprém és a Tatabánya játékosa volt, majd 2024 nyarán igazolt Logronóba, ahol Miguel Ángel Velasco Encinas, a magyar válogatott másodedzője a csapat vezetőedzője. Pergel az előző szezonban harminc meccsen 131 gólt lőtt. A mostani idényben eddig 28 mérkőzésen 119 alkalommal volt eredményes, ezzel a góllövőlista 13. helyén áll. Csapata egy fordulóval az idény vége előtt már biztosította második helyezését.

Azt egyelőre nem közölték, hol folytatja pályafutását Pergel, de a közelmúltbeli sajtóhírek arról szóltak, hogy a német HSG Wetzlarhoz igazol, amennyiben a csapat bennmarad a német élvonalban. Wetzlarban játszik majd a válogatott kapus Bartucz László is, de az ő szerződése nem függ attól, melyik osztályban indul majd az együttes a következő szezonban.

A balátlövő a felnőtt válogatottban eddig tíz találkozón 16 gólt szerzett.