Kajak-kenu: megvan a montemori Európa-bajnokságon induló csapat névsora

A gyorsasági és para kajak-kenu Európa-bajnokságot június 11–14. között, a világ egyik legszelesebb pályáján, Montemorban rendezik. Portugáliában összesen 34 versenyzőnk áll rajthoz, köztük 15 kajakos, 11 kenus és 8 parasportoló.

A szövetség honlapján olvasható közleményből kiderült, hogy a kajakos férfiaknál ezer méter egyesben Kopasz Bálint, ötszázon párosban Kurucz Levente és Fodor Bence duója, a négyes pedig Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor összeállításban állhat rajthoz. Ötszáz egyesben a háromszoros címvédő Varga Ádám szerepel, aki ötezren is indul, míg kétszázon a keddi szétlövést megnyerő Balogh Gergely bizonyíthat. A nőknél a tavalyi Eb-n három aranyérmet szerző Csikós Zsóka ezúttal ötszáz egyesben, illetve párosban Ujfalvi Laurával versenyez majd. A két világkupán egyaránt negyedikként végző, kizárólag U23-as korú versenyzőkből álló Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna négyes a kontinensviadalra is kiérdemelte a bizalmat Tóth Dávid szövetségi kapitánytól. Ezer és ötezer egyesben Kőhalmi Emese, a sprintszámban pedig Lucz Anna lesz majd ott a rajtban.

A szövetség beszámolt arról is, hogy kenuban az előző három verseny eredményei alapján a Fejes Dániel, Hajdu Jonatán duó harcolta ki az indulási jogot férfi C–2 500 méteren. A másik olimpiai számban, ezer egyesben, illetve ötszázon is Juhász István került csapatba. Ötezer méteren a szám 2024-es Európa-bajnokának, Adolf Balázsnak, kétszázon pedig a keddi pótválogatót megnyerő Hodován Dávidnak szoríthatunk. A hölgyeknél az Eb-újonc Paragi Petra rögtön olimpiai számban, C–1 200 méteren debütál. Ötszáz egyesben a tavalyi Eb-n ezüstérmes Opavszky Réka, ötezren pedig a címvédő Csorba Zsófia indul. Ötszáz párosban az olimpiai negyedik, 2024-es Európa-bajnok, illetve az idei brandenburgi világkupát is megnyerő Kiss Ágnes, Nagy Bianka kettős áll majd rajthoz, csakúgy, mint kétszáz méteren. Az Európa-bajnokság műsorában a mix négyes is szerepel, itt Opavszky Réka, Csorba Zsófia, Kollár Kristóf és Fejes Dániel alkotja a magyar hajót.

A paraszakágban a nyolc utazó versenyző között ott vannak paralimpiai érmeseink, azaz Varga Katalin, Suba Róbert és Kiss Péter Pál is.

A maratoni szakágban június 25–28. között a romániai Pitesti-ben rendezik az idei Eb-t. A szokásos felnőtt, U23-as és ifjúsági versenyek mellett most először az Eb-k történetében parafutamok is lesznek. Összesen 45 versenyzőnknek szoríthatunk majd a négynapos viadal során, ők a Kadler Gusztáv Maraton Magyar Bajnokságon harcolták ki a részvételt.

Kenuban Matkovics Lili Sára és Pluzsik Mihály is három egyéni számban bizonyíthat, a felnőtt rövidkörös és klasszikus szám mellett az U23-as mezőnyben is rajthoz állnak. Laczó Dánielnek is sűrű lesz a programja, az SZVTSZ kenusa ugyanis a két felnőtt egyéni szám mellett párosban, Bakó Tamással is indul.

A parszakágban hét versenyző utazik, köztük az első magyar maratoni vb-érmesünk, a KL2-esek között tavaly Győrben ezüstérmes Kiss Tibor.

Szlalomban az ifjúsági, U23 világbajnokságra és az Európa-bajnokságra is ugyanaz az öt versenyző megy.

Az Eb-csapat

Gyorsasági és para

Férfi kajak

K-1 200 m: Balogh Gergely

K-1 500 m: Varga Ádám

K-1 1000 m: Kopasz Bálint

K-1 5000 m: Varga

K-2 500 m: Kurucz Levente, Fodor Bence

K-4 500 m: Nádas Bence, Fodor, Kurucz, Tótka Sándor

Női kajak

K-1 200 m: Lucz Anna

K-1 500 m: Csikós Zsóka

K-1 1000 m: Kőhalmi Emese

K-1 5000 m: Kőhalmi

K-2 500 m: Ujfalvi Laura, Csikós

K-4 500 m: Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna

Férfi kenu

C-1 200 m: Hodován Dávid

C-1 500 m: Juhász István

C-1 1000 m: Juhász

C-1 5000 m: Adolf Balázs

C-2 500 m: Fejes Dániel, Hajdu Jonatán

C-4 vegyes 500 m: Opavszky Réka, Csorba Zsófia, Kollár Kristóf, Fejes

Női kenu

C-1 200 m: Paragi Petra

C-1 500 m: Opavszky

C-1 5000 m: Csorba

C-2 500 m: Kiss Ágnes, Nagy Bianka

C-2 200 m: Kiss, Nagy

Para

Suba Róbert (VL2, KL1)

Kiss Péter Pál (KL1)

Kiss Tibor (KL2)

Kiss Erik (KL3)

Dancs Gergő (KL3)

Boldizsár Dalma (VL2, KL2)

Varga Katalin (KL2)

Molnár Nikoletta (KL3)