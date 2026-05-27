Férfi röplabda Extraliga: nem indul a MAFC és a Kazincbarcika

MTI, N. T.MTI, N. T.
2026.05.27. 15:12
A Kazincbarcika sem indul az Extraligában (Fotó: Földi Imre, archív)
A MAFC és a Vegyész RC Kazincbarcika a következő idényben nem indul a férfi röplabda Extraligában.

 

Az első osztályban ezen a héten lezárult a nevezési határidő, és eldőlt, hogy a Kazincbarcika és a MAFC sem vállalja az indulást. A két gárda helyét a DEAC és a miskolci MEAFC veszi át – áll a debreceni egyetemi klub honlapjának szerdai híradásában.

Az élvonal mezőnyét a címvédő Kaposvár, a székesfehérvári MÁV Előre, a Pénzügyőr SE és a TFSE alkotja még. A következő idény végén a 6. helyezett kiesik, míg az NB I-ből a bajnok feljut, de ha nem kíván élni ezzel a jogával, akkor visszasorolják az NB II-be. Ezt a lebonyolítási rendszert a magyar szövetség a 2035–2036-os idény végéig rögzítette.

Az ötszörös bajnok és háromszoros Magyar Kupa-győztes Kazincbarcika az előző idényben bronzérmes lett az Extraligában, a MAFC pedig az ötödik helyen zárt.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA: A VESZPRÉM VÁLLALJA AZ INDULÁST

A másodosztályban (NB I) bajnok Veszprémi Egyetemi SC vállalja az indulást a női röplabda Extraliga következő idényében.

„Egyesületünk vezetősége az elmúlt időszakban több szempontot is mérlegelt, és végül meghozta döntését: felnőtt csapatunk benevez az Extraliga 2026–2027-es szezonjára” – áll a VESC közösségi oldalának szerdai bejegyzésében.

A bakonyiak az NB I döntőjét 2–1-es összesítéssel nyerték meg a BVSC-Zugló ellen.

A női Extraliga 2026–2027-es idényének mezőnye
Vasas Óbuda, KHG Kaposvári NRC, MBH-Békéscsaba, Újpesti TE, MÁV Előre Foxconn, TFSE, Fatum Nyíregyháza, Szent Benedek RA, Veszprémi Egyetemi SC

 

