Mim Gergely távozik a ZTE-től – hivatalos

2026.05.27. 15:44
Mim Gergely (fehérben) egészségesen meghatározó játékos volt Zalaegerszegen (Fotó: Dömötör Csaba)
Szerződése lejártával távozik a Zalaegerszegi TE-től a csapat támadó középpályása, Mim Gergely, aki a zalaiaknál eltöltött négy év alatt 17 gólt szerzett és 9 gólpasszt adott az NB I-ben, illetve a Magyar Kupában.

Igaznak bizonyult a Nemzeti Sport értesülése, szerződése lejártával távozik a ZTE-től Mim Gergely. A hírt korábban a játékos menedzsere, Papp Bence is megerősítette lapunknak, s a zalaegerszegi klub is bejelentette: négy idény után elválnak útjaik a 25 éves játékossal.

Mim Gergely 2022-ben igazolt a Puskás Akadémiától Zalaegerszegre, előbb kölcsönbe, majd végleg. A középpályás a 2023–2024-es és a 2024–2025-ös évadban remekül teljesített, a legutóbbi idényt viszont térdsérülése miatt kénytelen volt kihagyni. A középpályás négy esztendő alatt összesen 86 tétmérkőzésen lépett pályára kék-fehérben, 17 gól és 9 gólpassz fűződik a nevéhez. 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Maxsuell Alegria (brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg)
Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)
Kiszemeltek: Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria)
Távozók: Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (brazil, Goianiense – Brazília)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers – Skócia), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár – kölcsön után végleg)

Labdarúgó NB I
2026.05.18. 15:03

„Mim Gergely kész a visszatérésre, egy új feladatra"

Papp Bence játékosügynök a Nemzeti Sportnak megerősítette, a szélső távozhat Zalaegerszegről.

 

ZTE FC labdarúgó NB I Mim Gergely
