Különleges nézőtéri programokkal is várják a MotoGP rajongóit Balatonfőkajáron

2026.05.27. 18:25
A célegyenes a BPC-n (Fotó: Dömötör Csaba)
Magyar Nagydíj MotoGP Balaton Park Circuit
A szervezők közleménye szerint a Balaton Park Circuiten látványos események, interaktív élmények, kiállítók, gasztronómiai különlegességek színesítik a MotoGP-hétvége versenyprogramját, és egész napos fesztiválhangulatra számíthatnak a kilátogatók.

A közlemény szerint lesz motokrossz freestyle bemutató is, ezen a motorosok speciális, könnyített krosszmotorokkal hatalmas, akár több tízméteres rámpákról rugaszkodnak el. A versenyeket és bemutatókat általában dübörgő zene, fények és látványos pirotechnika kíséri, a motokrosszos „légi show” pedig szombaton és vasárnap is kétszer szerepel a kínálatban.

A helyszínen rendelkezésre áll majd szimulátor, ennek segítségével a szurkolók kedvenc pilótájuk „bőrébe bújhatnak”, a kisebbek pedig kézműves sarokban tölthetik az időt.

Az idén is lesz Hero Walk, melynek során meg lehet szerezni a legjobbak autogramját, és a színpadon is feltűnnek majd a hétvége sztárjai közül néhányan.

A MotoGP magyarországi versenyhétvégéjét jövő péntektől vasárnapig rendezik meg.

 

MotoGP: Marc Márquez jó eséllyel ott lesz a balatoni versenyhétvégén

