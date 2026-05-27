Különleges nézőtéri programokkal is várják a MotoGP rajongóit Balatonfőkajáron

A közlemény szerint lesz motokrossz freestyle bemutató is, ezen a motorosok speciális, könnyített krosszmotorokkal hatalmas, akár több tízméteres rámpákról rugaszkodnak el. A versenyeket és bemutatókat általában dübörgő zene, fények és látványos pirotechnika kíséri, a motokrosszos „légi show” pedig szombaton és vasárnap is kétszer szerepel a kínálatban.

A helyszínen rendelkezésre áll majd szimulátor, ennek segítségével a szurkolók kedvenc pilótájuk „bőrébe bújhatnak”, a kisebbek pedig kézműves sarokban tölthetik az időt.

Az idén is lesz Hero Walk, melynek során meg lehet szerezni a legjobbak autogramját, és a színpadon is feltűnnek majd a hétvége sztárjai közül néhányan.

A MotoGP magyarországi versenyhétvégéjét jövő péntektől vasárnapig rendezik meg.