Kl-döntő: Crystal Palace–Rayo Vallecano
A Konferencialiga lipcsei döntőjében az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano csap össze egymással. Kövessék velünk folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
KONFERENCIALIGA
DÖNTŐ
CRYSTAL PALACE (angol)–RAYO VALLECANO (spanyol) 1–0 (0–0) – élőben az NSO-n!
Lipcse, Red Bull Aréna, 39 176 néző (Tv: M4 Sport). Vezeti: Mariani (olasz)
PALACE: D. Henderson – Riad, Lacroix, Canvot – D. Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Mateta, Pino. Menedzser: Oliver Glasner
RAYO: Batalla – Ratiu, Ciss, Lejeune, Chavarria – U. López (P. Díaz, 62.), Ó. Valentin (N. Mendy, 62.) – J. de Frutos (Camello, 70.), Palazón, Á. García (A. Espino, 70.) – Alemao. Vezetőedző: Inigo Pérez
Gólszerző: Mateta (51.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
