Los Angeles 2028: 560 versenyszám lesz a paralimpián

2026.05.27. 18:46
A 2028-as Los Angeles-i paralimpia szervezőbizottsága szerdán jelentette be, hogy 14 nap alatt 23 sportágban 560 versenyszám után lesz éremosztás csaknem húsz helyszínen. A megnyitót augusztus 15-re, a záróünnepséget 27-re tervezik.

A paralimpiai játékok történetében először a versenyek már a nyitóünnepség előtt megkezdődnek: a kerekesszékes rögbi 13-án, a bocsa egy nappal később rajtol, de a megnyitót megelőzően egyetlen sportoló sem esik ki a versenyből. A parahegymászás ezúttal mutatkozik be a paralimpián, a para-asztalitenisz és a paratriatlon pedig egy-egy női versenyszámmal bővül, míg a paraúszásnál egy újabb váltóversenyt iktattak a programba az értelmi fogyatékossággal élők számára.

 

