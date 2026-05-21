Férfi kosárlabda: Okorn kapitány keretet hirdetett a júliusi vb-selejtezőkre

A nemzeti csapat a második helyen jutott tovább az augusztusi előselejtezőből, majd a közvetlen kvalifikációban, november végén 89–52-re verte a tavaly Európa-bajnoki negyedik finneket Szombathelyen, aztán Belgiumban diadalmaskodott 87–85-re, majd Szombathelyen (71–74) és Le Mans-ban (98–79) is kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól. A folytatásban július 3-án Finnországban lépnek pályára a magyarok, akik három nappal később – a szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint – a székesfehérvári MET Arénában látják vendégül Belgiumot.

A névsorból hiányzik a nemrég a válogatottságot lemondó Vojvoda Dávid, a szerb-magyar Krnjajski Boris személyében pedig újoncot avathat a gárda.

A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H-csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban.

A MAGYAR KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT BŐ KERETE

Benke Szilárd (Atomerőmű SE), Cseh Botond (SZTE-Szedeák), Flasár Zalán (Sopron KC), Golomán György (Hiopos Lleida, Spanyolország), Krnjajski Boris (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Lukács Norbert (BC Nizsnyij Novgorod, Oroszország), Maronka Zsombor (Veolia Towers Hamburg, Németország), Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs), Pallai Tamás (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Nathan Reuvers (Valencia Basket, Spanyolország), Somogyi Ádám (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Tanoh Dez András (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Valerio-Bodon Vincent (Endo Plus Service-Honvéd), Váradi Benedek (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)

A csoport állása: 1. (és már továbbjutott) Franciaország 7 pont (327-296), 2. (és már továbbjutott) Finnország 7 (314-306), 3. MAGYARORSZÁG 6, 4. Belgium 4