A veterán Valgren jött, látott és nyert a Giro 17. szakaszán

Jöhetett jégeső, zivatar, az Olasz körverseny kerékpárosai a harmadik héten is rendületlenül szelték a hegyeket-völgyeket Itália földjén. A Cassano d’Adda és Andalo közötti 202 kilométeres etap útvonala a szökevényeknek kedvezett, az összetettben érdekeltek ennek megfelelően kényelmes előnyt adtak az elöl tekerőknek – legnagyobb fórja a legelöl haladónak bő hét perc volt. 16.6 kilométerrel a vége előtt a még szakaszgyőzelem nélküli Movistar csapatának versenyzője, Einer Rubio indított támadást a szökevények közül, erre Igor Arrieta és Michael Valgren reagált, ők tartottak a kolumbiai bringással, ám Arrieta később inkább saját tempóra váltott, ám így is visszazárkózott.

Az üldözők közül hárman csatlakoztak a trióhoz, Aleksandr Vlaszov és Damiano Caruso is támadással próbálkozott az emelkedőn, de erejük hamar elfogyott. Az egy kilométeres kapu felé közelítve Valgren húzta meg a váratlant, a veterán dán ritmusváltását bambán szemlélték a többiek. Az idei Girón már két szakaszon is másodikként záró norvég bajnok, Andreas Leknessund szegődött leghamarabb a nyomába, ám az EF Education versenyzője kibírta, a cél előtt már a kisfiától kapott zöld talizmánnal a kezében ünnepelhetett. A 34 éves korábbi világbajnoki bronzérmes kerékpárosnak jó éve van, idén a Tirreno–Adriaticón is megnyert egy szakaszt, míg a Strade Bianchén szökésben tekerve a 13. helyen zárt.

Az összetettben az első három nem változott, a bajszától megszabadult Jonas Vingegaard több mint négy perccel vezet Felix Gall előtt, viszont a nap bő 30 fős szökésével meglépő és végül harmadikként beérő Damiano Caruso több mint öt percet faragott a lemaradásából és feljött a 9. helyre.

17. szakasz (Cassano d’Adda-Andalo, 202 km): 1. Michael Valgren (dán, EF Education-EasyPost) 4:41:33 2. Andreas Leknessund (norvég, Uno-X Mobility) 3 másodperc hátrány 3. Damiano Caruso (olasz, Bahrain Victorious) 6 mp h.

Az összetett élcsoportja: 1. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 66:57:14 óra 2. Felix Gall (osztrák, Decathlon CMA CGM) 4:03 perc hátrány 3. Thymen Arensman (holland, Netcompany INEOS) 4:27 p h. 4. Jai Hindley (ausztrál, Red Bull-BORA-hansgrohe) 5:00 p h. 5. Afonso Eulálio (portugál, Bahrain Victorious) 5:40 p h.

Csütörtökön a Fai della Paganella és Pieve di Soligo közötti 171 kilométer megtétele vár a mezőnyre. A kerékpárosok összesen 3469 kilométert tekernek le, amíg vasárnap célba érnek Rómában.