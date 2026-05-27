Nem hozott gólt az első meccs, a lendvai csapat sorsa vasárnap dől el

2026.05.27. 20:00
Lendvai készülődés (Fotó: NK Nafta 1903 Facebook)
Primorje NK Nafta Lendva
Gól nélküli döntetlent hozott a Primorje és a lendvai Nafta mérkőzése a szlovén labdarúgó-bajnokság osztályozójának első, szerdai felvonásában.

Bozsik József, a lendvai csapat vezetőedzője magyar légiósai közül Bakti Balázst és Dragóner Áront a kezdő tizenegybe jelölte (Bakti a 65. percbeli lecseréléséig volt a pályán), a kapus Németh Ervin kispados volt.

Bár a Primorje birtokolta többet a labdát, nagyobb helyzetei a Naftának voltak – például rögtön a meccs elején Amadej Marosa a kapuba talált, de lesről.

Mint ismert, a Nafta a második helyen végzett a másodosztályban, a Primorje pedig – csupán a 18 forduló után visszalépő Domzalét megelőzve – kilencedikként zárt az élvonalban.

A visszavágó vasárnap lesz Lendván.

SZLOVÉN PRVA LIGA
OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS, AJDOVSCINA
Primorje–Nafta 0–0

