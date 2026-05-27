Nyolc FTC-gól az első negyedben, a zöld-fehérek másodszor is legyőzték a Honvédot a vízilabda ob I döntőjében

A KŐÉR UTCÁBÓL a Tüskecsarnok uszodába „költözött” a Honvéd hazai medencéje a bajnoki döntő második felvonására. A nyitó mérkőzésen a harmadik negyed közepéig jól tartotta magát Szivós Márton alakulata, végül azonban 13–9-es vereséget szenvedett. A csapat kapusa, Csoma Kristóf szerint kis szerencse, néhány extra lövés, lepattanó és „őrült” szempárok is kellenek ahhoz, hogy négy negyeden át pariban maradjanak a címvédővel, a Bajnokok Ligája négyes döntőjére készülő Ferencvárossal szemben.

Gyerekek százai látogattak ki családjukkal, hogy lássák a sportág hazai csúcseseményét – piros-fehérbe borult a lelátó egyik fele, míg a szemközti oldalon a zöld-fehér tábor várta izgatottan, hogy vízbe ugorjanak az együttesek.

Előbb a Fradi, majd a Honvéd játékosai csobbantak, zúgtak a lelátók, dobkíséret mellett lepték el az uszodát a buzdító rigmusok. Aztán elhalkult mindkét oldal, feszülten várva az első sípszót. A piros-fehérek hozták el a labdát, Vadovics Viktor lövését hárította Vogel Soma, a fordulásból egyből megszerezte a vezetést a Ferencváros, Vámos Márton révén. Dominált, irányított az FTC, 2–6-nál Sztilianosz Argiropulosz ejtette olyan ívben a labdát Csoma kapujába, hogy rajzolni sem lehetett volna szebben (2–7). Jansik Szilárd gólja teljesen elhalkította a Honvéd-tábort, Moszkov meg szépségtapaszt ragasztott az első negyedre – nyolc perc után Honvéd–Ferencváros 3–8.

A Fradi a második etapban is lehengerlően, elképesztően jó helyzetkihasználással, stabil védekezéssel és erős kapusteljesítménnyel játszott, a hazaiak ezzel szemben nem találták az ellenszert, sőt még szerencséjük sem igazán volt, aminek az lett az eredménye, hogy a nagyszünetben 12–4-es vendégelőnyt mutatott az eredményjelző.

Ekler Bendegúz harmadjára hozta el a labdát, Kevi Bendegúz be is talált, rögtön érkezett azonban a válasz a másik oldalon Fekete Gergőtől. Hiába szerzett gólt a Honvéd, szinte minden esetben egyből reagált a Fradi, egyedül Moszkov ötméteresére nem tudott; minimálisan zárult az olló, a 4–3-as részeredmény azt jelentette, hogy hétgólos vendégelőnnyel (8–15) kezdődhetett meg a záró felvonás.

Le a kalappal a Honvéd előtt, mert az állástól függetlenül az utolsó nyolc percnek is nagy elánnal vágott neki, ám az FTC nem engedte át az irányítást, és megérdemelten nyerte meg 20–12-re az összecsapást.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása tehát 2–0 a Ferencvárosnak – hogy a bajnoki cím sorsa eldől-e már ezen a héten, arra a harmadik meccsen, vasárnap, a Komjádi uszodában kapunk választ.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

EPS-Honvéd–FTC-Telekom Waterpolo 12–20 (3–8, 1–4, 4–3, 4–5)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 az FTC javára

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC 17–19 (5–5, 4–6, 3–3, 5–5)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a BVSC javára

AZ 5. HELYÉRT, 4. MÉRKŐZÉS

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–VasasPlaket 12–13 (4–3, 2–4, 3–2, 3–4)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1 a Vasas javára

A 7. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

20.00: One Eger–Semmelweis OSC

ALSÓHÁZ

KSI SE–PVSK-Mecsek Füszért 13–16 (3–6, 2–2, 5–4, 3–4)

A tabella

1. Kaposvári VK 12 9 0 1 2 194–165 28 pont

2. Metalcom-Szentes 12 8 0 1 3 190–152 25

3. Debreceni VSE 12 7 1 1 3 172–149 24

4. UVSE 12 8 0 0 4 170–135 24

5. Miskolci VLC 12 4 4 0 4 178–167 20

6. KSI SE 13 4 0 1 8 178–179 13

7. PVSK-Mecsek Füszért 13 2 0 2 9 174–218 8

8. ELTE BEAC 12 1 1 0 10 118–209 5

Az utolsó négy helyezett kiesik az élvonalból.