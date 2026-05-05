Magyar kerékpáros sikerek a Balaton-felvidéken

Napsütéses idő fogadta május elsején reggel a balatonfüredi Zákonyi Ferenc utcában a KÉSZ Group Balatonfondo mezőnyét. Idén megdőlt a nevezési rekord, mintegy ezerhatszázan vágtak neki a különféle távok teljesítéséhez. A rajtnál ott volt Dina Márton is: a hazai kerékpársport egyik legismertebb alakja, regnáló magyar bajnoka versenyen kívül elrajtolt a mezőnnyel, és végigtekerte az útvonalat.

A Granfondo közel 170 kilométeres, a Balaton-felvidék emelkedőin is átvezető útvonala idén is próbára tette a mezőnyt – de a napsütéses idő és a szurkolók, családtagok támogatása is sokat segített. A hatvan kilométeres Mediofondo rövidebb alternatívát kínált, az idén első alkalommal önálló távként debütáló, 54.5 kilométeres Piccolo Fondo pedig új fejezetet nyitott a verseny történetében: a Vitorlás tér mellől induló, egész családok számára teljesíthető táv igazolta, hogy a Balatonfondo közönsége tovább bővíthető. A legkisebbeknek a Minifondo gyerekverseny ingyenesen várta az indulókat. A rendezvényre mintegy 150 külföldi versenyző érkezett 15 országból a Balatonhoz, a legfiatalabb induló kettő-, a legidősebb hetvenhét éves volt.

A Grandfondót a férfiak közül Kiss Benedek (4:27:53 óra), a nők közül Pataki Anna (5:15:51) teljesítette a leggyorsabban, míg a Mediofondón indulók közül Fazakas Bálint (1:30:42) és Káliné Székely Viktória (1:46:45) ért be elsőként.