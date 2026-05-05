Az Olaj nagy csatában, a Falco magabiztosabban nyert idegenben a férfi kosár NB I elődöntőjében

A bajnok és kupagyőztes Olaj a párharc szombati nyitányán magabiztosan, 88–74-re verte odahaza a tavaly bronzérmes paksi együttest, a második meccsen pedig az első félidő szorosan alakult, és a nagyszünetben 46–40 volt az állás. Térfélcsere után meglódult és fordított a favorit Tisza-parti csapat, és végül nagy küzdelemben kicsikarta a második győzelmét. 82–87

A legutóbb ezüstérmes Falco három napja 97–79-re nyert az elődöntőt csak ötmeccses csatában – a DEAC-cal szemben – kiharcoló Kaposvár ellen, és a somogyi folytatásban is a vasiak akarata érvényesült. A hazaiak csak 2–0-nál és 15–14-nél vezettek, a félidőben már 48–37-es hátrányban voltak, a hátralévő időben pedig már nem következett be fordulat. 81–91

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcok pénteken folytatódnak.

Az 5–8. helyért zajló csata második meccsén a Sopron hazai pályán is kikapott az Alba Fehérvártól, amely 2–0-s összesítéssel megnyerte a csatát, és az 5. helyért küzdhet a folytatásban. 96–102 (MTI)

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

ATOMERŐMŰ SE–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 82–87 (23–20, 23–20, 21–26, 15–21)

Paks, 900 néző. V: Praksch, Benczur T., Popgyákunik

PAKS: HAWKINS 12/9, EDWIN 15/3, Benke 9, EILINGSFELD 16/6, EDOSOMWAN 14. Csere: BLUILETT 12, Halmai, Révész 4, Smith 10/6, Nagy, Krivacevic 2, Cohill 2. Edző: Konsztantinosz Flevarakisz

SZOLNOK: SOMOGYI 22/9, KRNJAJSZKI 15/3, DARTHHARD 16/12, Barnes 7/3, SKEENS 17. Csere: PALLAI 7/6, Wójcik, Rudner 3/3, Molnár M., Holt. Edző: Vedran Bosnic

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–12. 8. p.: 17–18. 14. p.: 33–30. 18. p.: 42–38. 24. p.: 51–48. 28. p.: 60–59. 34. p.: 69–74. 38. p.: 78–82

Kipontozodott: Edosomwan (20. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Szolnok javára

Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 81–91 (21–24, 16–24, 21–18, 23–25)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Falco javára

Részletes jegyzőkönyv később.

AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

SOPRON KC–ALBA FEHÉRVÁR 96–102 (17–29, 35–33, 22–19, 22–21)

Sopron, 600 néző. V: Nagy V., Jankovics, Gombos

SOPRON: Csendes 4/3, THOMPSON 25/3, Meszlényi 7/3, Hajdu 3/3, PATTON 33. Csere: KUCSERA 9/6, Takács K. 9/6, Keller B. 6. Edző: Baksa Szabolcs

FEHÉRVÁR: JOVANOVICS 13/3, VOJVODA 12/6, BIGELOW 17/9, SZTAROVLAH 15/12, Omenaka 3. Csere: Filipovics 12, Philmore 13/9, PONGÓ MARCELL 10/6, Németh Á. 2, Takács M. 5, Osztoics. Edző: Oliver Vidin

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–12. 8. p.: 11–22. 12. p.: 25–32. 14. p.: 30–44. 15. p.: 37–44. 19. p.: 48–59. 22. p.: 52–65. 25. p.: 60–70. 28.p.: 70–78. 32. p.: 81–83. 35. p.: 86–90. 38. p.: 91–92

Kipontozódott: Kucsera (38. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 az Alba Fehérvár javára

MESTERMÉRLEG

Baksa Szabolcs: – A Fehérvár mindkét mérkőzésen megérdemelten győzött. Az első negyedben beragadtunk, sok eladott labdánk volt, nem találtuk meg egymást, de azt követően jól kosaraztunk. Nehéz igazából mit mondani, de büszke vagyok a csapatra. Nem egyszerű a helyzetünk, már nagyon régóta folyamatosan jönnek a problémák, szinte minden héten elveszítünk egy játékost, alig tudunk edzeni, de én azt gondolom, ma is láthatták a szurkolók, hogy aki itt van, és felveszi az SKC-mezt, az mindent megtesz a csapatért.

Oliver Vidin: – Úgy gondolom, csak az első negyedben játszottunk úgy, ahogy szerettünk volna. A második negyedben nem védekeztünk, és a legfontosabb, hogy elvesztettük a koncentrációt támadásban, volt néhány eladott labdánk, amiből a Sopron könnyű kosarakat szerzett. Mostantól a következő ellenfélre kell készülnünk, amely a Honvéd vagy a Debrecen lesz.