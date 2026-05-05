Válogatott támadóval erősített a fehérvári hokicsapat

A 31 éves Vincze Péter Fehérváron kezdett el jégkorongozni, az AV19 színeiben az osztrák ligában is bemutatkozott, majd 2018-ban a DVTK-hoz, nemsokára pedig az UTE-hoz került.

Vincze ezután öt idényt töltött el a Gyergyói HK-nál, ahol háromszoros Erste Liga-győztes, kétszeres román bajnok, valamint kupagyőztes és szuperkupa-győztes volt a csapattal.

„Nagy kihívás lesz ez számomra. Fiatalon még nem tudtam annyit hozzátenni a csapat sikerességéhez, mint szerettem volna, de úgy érzem, jobb játékosként térek vissza. Mindent bele fogok adni, hogy a csapat minél sikeresebb lehessen. Tisztában vagyok vele, hogy ez egy más szint és más kihívás, mint ahol legutóbb játszottam, ugyanakkor a válogatottban az elmúlt években jól megálltam a helyem, így pozitívan tekintek a liga kihívásaira” – olvasható Vincze Péter nyilatkozata új klubja hivatalos honlapján.