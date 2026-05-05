BL: az egyik oldalon Gyökeres, a másikon Griezmann és Álvarez rohamoz

Nem húzott igazán váratlant egyik szakvezető sem az este kilenckor kezdődő Arsenal–Chelsea BL-elődöntő előtt, Mikel Arteta és Diego Simeone is különösebb meglepetések nélküli kezdőcsapatot jelölt ki a visszavágóra.

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

London, Emirates Stadion. V: Daniel Siebert (német)

ARSENAL: Raya – B. White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Eze, Trossard – Gyökeres. Vezetőedző: Mikel Arteta

ATLÉTICO MADRID: Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – G. Simeone, M. Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone