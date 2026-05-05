Olimpiai és világbajnok kubai ökölvívók készülnek a Vasasnál

A piros-kékek keddi közleménye szerint a világ egyik legnagyobb tradicionális bokszhatalmának képviseletében négy versenyző és két edző készül náluk Csutora László szakosztályelnök jóvoltából.

A szakosztály igazolt versenyzői testközelből figyelhetik így a 2024-es párizsi olimpiai bajnokot, Erislandy Álvarezt és a 2023-as taskenti vb-ezüstérmes Saidel Hortát is. A csapat másik két versenyzője a 70 kilogrammban érdekelt Yusnier Sorzano, valamint a 80 kilogrammos Keilor Garcia, ők mindketten az aktuális kubai bajnokok a saját súlycsoportjukban. A sportolókkal érkezett Juan Roberto Hernández Sierra szövetségi kapitány, aki korábban négyszeres amatőr világbajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes volt (1992, 1996), valamint szintén a szakmai stáb tagja Eulises Pouyot vezetőedző.

A projekt megálmodója és kivitelezője, Csutora László elmondta, hogy az alapgondolat az volt, miként tudnák a Vasas nimbuszát és presztízsét emelni az ökölvívásban, és a szakma összeállította, hogy milyen súlycsoportokban lenne szükségük vendégversenyzőkre.

„Azt gondolom, önmagáért beszél, hogy végül a regnáló olimpiai bajnok és vb-ezüstérmes érkezett meg hozzánk, de a többi versenyző és a szakmai stáb tagjai is nagyon komoly tudással és tapasztalattal bírnak. Rengeteg dolgot el lehet lesni tőlük mind az edzések, mind a kesztyűzések alkalmával” – tette hozzá.