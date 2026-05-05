Nemzeti Sportrádió

Jégkorong-vb: a német NHL-es sztárok többsége nem vállalja a szereplést

2026.05.05. 17:43
Leon Draisaitl biztosan nem lesz ott a vb-n (Fotó: Getty Images)
Címkék
jégkorong-elitvilágbajnokság Németország Leon Draisaitl
A magyarokkal azonos világbajnoki csoportban szereplő német jégkorong-válogatott legnagyobb sztárjai nem vállalják a szereplést a május 15-én kezdődő svájci tornán.

Christian Künast, a német szövetség sportigazgatója megerősítette, hogy Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Philipp Grubauer (Seattle Kraken), a csatár Joshua Samanski (Edmonton) és esetleg a védő Moritz Seider (Edmonton Oilers), Tim Stützle (Ottawa Senators) és JJ Peterka (Utah Mammoth) nem megy a vb-re, és az NHL-ből várhatóan csak a kapus Philipp Grubauer (Seattle Kraken), a csatár Joshua Samanski (Edmonton) és esetleg a védő Moritz Seider (Detroit Red Wings) csatlakozik a csapathoz.

A magyar és a német válogatott május 22-én találkozik Zürichben. A csoportban szerepel még a finn, az osztrák, a brit, a házigazda svájci, a címvédő és egyben olimpiai bajnok amerikai, valamint a lett csapat. A négy legjobb a negyeddöntőbe jut, az utolsó kiesik a divízió I/A-ba.

 

