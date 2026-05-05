Két páratlan negyed elég volt Japán kiütéséhez a női póló-vk-n

2026.05.05. 17:30
Hajdú Kata (15), ha kellett nagyot küzdött, és a gólokra is maradt ereje (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)
vízilabda magyar női vízilabda-válogatott női vízilabda-világkupa
A magyar női vízilabda-válogatott 28–13-ra legyőzte a japán csapatot a Rotterdamban zajló divízió I-es világkupa-selejtezőtorna 5–8. helyért zajló rájátszásának második, keddi fordulójában.

Mivel a világbajnok görögök – akiktől Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata hétfőn 14–9-re kikapott – 17–6-os vereséget szenvedtek az ausztráloktól, a magyaroknak szerdán a tengerentúliak elleni siker továbbjutást jelentene a sydneyi vk-döntőre.

A Görögország ellen kiállított Cseh Sándor ezúttal nem ülhetett a kispadon, ám a két csapat közötti különbség hamar kiütközött – a mieink már az első negyedet öt góllal megnyerték, a harmadikat meg héttel; a meccs legjobbja a nyolc gólt dobó Hajdú Kata volt.

További részletek hamarosan!

NŐI VÍZILABDA-VILÁGKUPA
SELEJTEZŐ, ROTTERDAM
AZ 5–8. HELYÉRT, 2. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–JAPÁN 28–13 (6–1, 7–6, 8–1, 7–5)
Rotterdam. V: Van den Berg (holland), Moller (argentin)
MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – VÁLYI V. 2, LENDVAY 6, Leimeter, VARRÓ 6, Faragó K., Szilágyi D. 1. Csere: Golopencza Sz. (kapus), Horváth Zs. 1, Dobi 1, Aubéli 2, Hetzl, ALAKSZA 1, HAJDÚ K. 8. Megbízott szövetségi kapitány: Dávid Zoltán
JAPÁN: Inaba H. – Szunabe 1, Inoue, Kobajasi 1, Inaba A. 1, NISIJAMA 2, URA 3. Csere: Mijagava (kapus), KAVAGUCSI 2, Sitara, Szekine 1, Ocubo, Lowrey 1, Kitamura 1. Szövetségi kapitány: Hazui Sóta
Emberelőny-kihasználás: 9/5, ill. 13/3
Gól – ötméteresből: 6/4, ill. 6/6
Kipontozódott: Faragó K. (14. p.), Hetzl (20. p.), Dobi (25. p.)

 

