Élsportolók a Corvinuson: Hogyan egyeztethető össze az élsport az egyetemi tanulmányokkal?

A beszélgetés fő üzenete a mindennapos fejlődés, nemcsak a sportban, hanem a tanulásban is, melyhez elengedhetetlen a tudatos tervezés és a kitartás. A sportolók egyetértettek abban, hogy az élsport és a felsőfokú tanulmányok végzése egyszerre nem könnyű feladat, de megfelelő támogatással és tudatossággal sikeresen megvalósítható. Továbbá, mindhárman kiemelték a család szerepének fontosságát. A családi támogatás nemcsak motivációt adott nekik, hanem egy stabil hátteret is biztosított, ami elengedhetetlen egy versenyekkel és vizsgákkal átszőtt időszakban. Emellett, kulcsszerepet játszott az egyetemi oktatók rugalmassága is, habár ugyanazok a követelmények és elvárások voltak érvényesek az élsportolókra is, mint társaikra, a határidők sok esetben alkalmazkodtak a versenynaptárhoz.

Bácskai Sára kiemelte a tanárok rugalmasságát, és a lehetőséget, hogy a saját időbeosztásában teljesíthette az elvárt feladatokat. Sára az egyetemi tanulmányait a rövid pályás gyorskorcsolyázás mellett végezte, ahol a fő szezon szeptembertől márciusig tart. A január midig kiemelten fontos időszak volt, hiszen gyakran ekkor kerül megrendezésre az Európa-bajnokság. Ez sokszor különösen megnehezítette a téli vizsgaidőszak megszervezését, de ennek ellenére így is sikerrel teljesítette a tanulmányait. Korábban úgy gondolta, hogy a sportolói pályafutásának befejeztével nem szeretne sporthoz kapcsolódó területen dolgozni, de azóta nyitottá vált erre és szívesen dolgozna akár a saját, vagy más sportágban is. Jelenleg a diplomájának megfelelő munkát tervez kezdeni.

Büki Ádám sífutó matematikából való erőssége miatt választotta a közgazdasági képzést, majd a sportközgazdász mesterszakot. Az egyetemi tanulmányai alatt nagy segítség volt számára a jó időbeosztási készsége, amely elengedhetetlen az élsport és a tanulmányok összehangolása során. Ádám jelenleg főállásban egy sporthoz kapcsolódó divatruházati cég marketing osztályán dolgozik és emellett folytatja a sportolói karrierjét. A sífutók közül csak a világ legjobbjai kapnak annyi fizetést, szponzori szerződést, hogy a sportot tekintsék fő bevételi forrásként, így egy bizonyos kor felett előfordul, hogy aki folytatni szeretné a sportkarrierjét, annak dolgoznia kell mellette. Habár Ádám a jelentkezése során több munkahelyről is kapott ajánlatot, szeretett volna a sporthoz minél közelebb maradni, így esett a választása a jelenlegi munkahelyére.

Üzenete a fiatalok számára, hogy ha beleteszik a munkát, annak meglesz az eredménye. Még ha ez nem is látható rövid távon. Személyes tapasztalatként említette, hogy sok sportoló hagyta abba az élsportot az egyetem megkezdésekor. Ádám úgy véli, hogy habár nem egyszerű a tanulás és sport összeegyeztetése, az egyetem elején a jó időgazdálkodás kialakítása, a tanulás megtanulása és a tapasztalatok sokat segítenek az egyetemi második felében. Nagy büszkeségének találja, hogy 14 év edzés után eljutott az olimpiára, és hogy ennek elérése során sem adta fel az álmát, még akkor sem, amikor főállású munka mellett ez nehéz volt.

Péni István hasznosnak találta, hogy lehetősége volt a szakdolgozatát sportgazdasági témában megírni, így a tanulmányai közvetlenül kapcsolódhattak a sportolói pályafutásához. Életében a sport kiemelkedő szerepet játszik, viszont a családjával egyetértésben a tanulás az, ami az élethosszig tartó biztonságot nyújtja. Emiatt is szeretett volna egyetemi tanulmányokat végezni az élsport mellett. Habár a versenyek miatt sokszor igazoltan hiányozhatott az órákról, mégsem szerette ezt, mert az egyetem a tanulás mellett közösséget is kovácsol, amiből sokszor nehéz kimaradni.

Jelenleg hivatalos sportolóként dolgozik és ez adja a fő bevételi forrását. Sok más sporttal ellentétben a sportlövészetben hosszú pályafutásra is van lehetőség, így még jó ideig aktív sportoló maradhat. Emellett a későbbiekben is szívesen dolgozna a sportágban, ahol a menedzsmentben tanultakat is hasznosítaná, valamint a tanulás folytatása is felmerült, mint opció. István továbbá kiemelte a tudatos tervezés fontosságát, a sportban elengedhetetlen meghatározni a főbb versenyeket, mérföldköveket és pontosan tudni, hogy mikor és mire kell igazán fókuszálni.

Összegzésként elmondható, hogy a sportolók tapasztalatai alapján a sport és a tanulás nem kizárják, hanem erősítik egymást. A tudatos tervezés, az erős akarat, a támogató család és az egyetemi oktatók segítségével a sportolás és a diploma megszerzése is megvalósítható.