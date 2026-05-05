Mbappéék szerint a kritikusok túlagyalják a szardíniai kiruccanást

A „királyiakhoz” közel álló tekintélyes spanyol sportlap, a Marca szerint a csapat Bajnokok Ligája-kiesése és a bajnoki cím visszahódításának borítékolható meghiúsulása miatt – az FC Barcelona előnye négy fordulóval a vége előtt tizenegy pont – jelentős törésvonalak keletkeztek az öltözőben, aminek egyik kiváltó oka, hogy több játékos úgy érzi, a vezetőség kivételezik Mbappéval.

A 2018-as világbajnokhoz közel állók az AFP-n keresztül sajtóközleményben igyekeztek enyhíteni a felzúdulást, mondván, a klub által engedélyezett útról a támadó idejében visszatért, hétfőn edzett, keddi szabadnapján pedig egyedül készült – mindezt annak érdekében, hogy bevethető legyen a barcelonai el Clásicón.

„A kritikák onnan erednek, hogy megfogalmazóik túlinterpretálják az egyébként szigorúan ellenőrzött felépülési szakasz egyes elemeit, ezáltal torz képet adnak arról, Kylian milyen elhivatottan dolgozik nap mint nap, és mennyire elkötelezett a csapat iránt” – szólt a közlemény.

A Marca megjegyzi: ha az Mbappéval kapcsolatos botrányok tovább folytatódnak, az tovább rombolja az utóbbi időben a kritikák kereszttüzébe került francia csillag imázsát, annak dacára is, hogy az idénybeli 41 tétmeccsén 41 gólt szerzett.

A lap idézi a Real megbízott vezetőedzője, Álvaro Arbeloa sejtelmes megjegyzését is, amelyet többen úgy értelmeztek, hogy a tréner burkolt kritikát fogalmazott meg a sztár védőmunkáját illetően.

„A Real Madridot nem olyan játékosokból építettük fel, akik szmokingban játszanak, hanem olyanokból, akik a mérkőzéseket átizzadt, sáros mezben fejezik be, erőfeszítéseket tesznek, áldozatot vállalnak” – nyilatkozta az Espanyol elleni meccs után a baszk edző.