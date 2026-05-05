A berlini városvezetés egyhangúlag jóváhagyta a lehetséges olimpiai pályázatra vonatkozó terveket

A Kai Wegner főpolgármester és Iris Spranger berlini tartományi belügyminiszter által bemutatott koncepció a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári játékok megrendezésére vonatkozó pályázatot támogatja, és hangsúlyozza, hogy a rendezéshez szükséges összes sportlétesítmény 97 százaléka már megépült.

Spranger a szervezés költségeit kevesebb mint 5 milliárd euróra becsülte. Ezzel szemben 5,25 milliárdos bevételre számítanak, ami azt jelenti, hogy körülbelül 400-500 millió euró nyereség keletkezne, amit Berlin iskoláira és a tömegsportra fordítanának.

„Meggyőződésünk, hogy az olimpia berlini megrendezése messze túlmutatna a sporton – mondta a főpolgármester. – Az olimpia és a paralimpia jelentős lendületet adhatna városunknak, és bemutathatjuk Németországot, mint modern és megbízható házigazdát.”

Berlin mellett Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, valamint München és Hamburg szeretne a német pályázó lenni. A bajor főváros lakosságának többsége támogatja a kandidálási szándékot. A Német Olimpiai Bizottság minden bizonnyal idén ősszel dönt arról, hogy melyik város jelentkezését támogatja.

A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között határoz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A tíz év múlva esedékes rendezés iránt több országból van érdeklődő: Németország mellett kinyilvánította szándékát a Dél-afrikai Köztársaság, India, a Koreai Köztársaság, Chile, Dánia, Kanada, Egyiptom, továbbá Isztambul, Doha, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. Az érdeklődők sorában ott van Budapest is.

A 2024-es párizsi ötkarikás játékok után 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig az ausztráliai Brisbane lesz a házigazda.