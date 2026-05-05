Pétervári-Molnár Bendegúz maradt a MOB sportolói bizottságának elnöke

2026.05.05. 19:44
Pétervári-Molnár Bendegúz (Fotó: Árvai Károly)
Pétervári-Molnár Bendegúz Tiborcz Dániel Magyar Olimpiai Bizottság Csonka Zsófia Sportolói Bizottság Kónya Ádám Csernoviczki Éva
Az evezős olimpikon Pétervári-Molnár Bendegúz maradt a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) sportolói bizottságának elnöke.

A MOB honlapján jelezte, hogy a bizottság kedden tisztújítást tartott, az elnök Pétervári-Molnár Bendegúz, az alelnök az olimpiai bronzérmes cselgáncsozó, Csernoviczki Éva és az olimpikon sportlövő, Csonka Zsófia maradt.

Két „téli tag”, Kékesi Márton alpesi síző és Knoch Viktor olimpiai aranyérmes rövid pályás gyorskorcsolyázó munkáját megköszönték, utóbbi a jövőben a nemzetközi szövetség hasonló testületében lát el hasonló feladatokat.

A két új belépő Kónya Ádám sífutó és Tiborcz Dániel rövid pályás gyorskorcsolyázó.

 

