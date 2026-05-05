Háromból három győzelem – idén is ledarálta az Ultrabalatont a Tuttobici

Ismét a Tuttobici nyerte meg az Ultrabalaton négytagú vegyes csapatoknak kiírt számot. Ez azt jelenti, hogy az együttes három részvételből háromszor győzött az Ub-n, idén 14:06:32 órás időeredményt ért el. A csapatot Imre Alexandra, Szaniszló Máté, Prisznyák Gábor és Bognár Gergely alkotta.

„Nem kérdés, ismét a győzelem volt a célunk – mondta a Csupasportnak a csapat egyetlen női tagja, Imre Alexandra. – Illetve az, hogy átlagban négyperces idővel fussuk körbe a Balatont. Végül 4.03 lett, amit elfogadunk, úgy tekintjük, hogy sikerült a tervünk. Ami a versenyt illeti, nagyszerűen éltük meg, nyugodtan mondhatom, hogy a három közül ez volt a legjobb és a leggördülékenyebb. Nagyszerűen működtünk csapatként, rutinszerűen ment minden, végigdaráltuk az Ultrabalatont. A csapatból mindenki maximálisan tudta a dolgát, nem volt semmiféle nyavalygás, ügyesek voltunk.”

Imre Alexandra 48 kilométert tette meg hat részletben, a legrövidebb szakasza hat kilométer, míg a leghosszabb tizenegy és fél volt. A csapatban ott volt férje, Szaniszló Máté, akivel öt esztendeje párosban részt vett az Ultra Tisza-tó eseményen is.

„Való igaz, a férjemmel, Mátéval párosban vettünk részt az UTT-n. Hogy milyen volt? Meleg és unalmas. Nehéz verseny, megvan a maga szépsége, de az Ultrabalatonhoz képest tényleg unalmas. Akkor a férfi páros kategóriában indultunk, és másodikak lettünk. Máté azóta is volt az UTT-n, nekem elég volt az az egy.”

Imre Alexandra életében fontos szerepet játszik a sport, elmondhatja magáról, hogy futó-, triatlon-, úszó- és fitneszedző, valamint édesanya. Vajon hogyan szakít mindenre időt?

„A logisztika a kulcs, sokat köszönhetek a férjemnek. A személyi edzősködés heti két napot érint, a többi napon pedig online edzéstervet írok, és úgy osztom be a saját edzéseimet, hogy azt probléma nélkül el tudjam végezni. Szerencsém van a munkámmal, mellette rendesen tudok edzeni is.”

A beszélgetés végén szóba kerültek a céljai, s kiderült, hogy jövőre terveznek-e visszatérni az Ultrabalatonra.

„Tavaly részt vettem Olaszországban egy extrém Ironmanen, ami nagyon bejött nekem. Idén októberben is lesz egy ugyanilyen verseny Korfun, és azon a kihíváson szeretnék ott lenni. Előtte azonban vár még rám az Ultra-Trail Hungary nyolcvannégy kilométeres távja május végén. Hogy jövőre ott leszünk-e ismét az Ultrabalatonon? Egyértelműen, és szeretnénk negyedszer is győzni. Idén tizennégy óra hat perc lett az időnk, jövőre szeretnénk, ha tizenhármassal kezdődne…”

Szaniszló Máté, Alexandra férje is elmondta gondolatait az Ultrabalatonról – ő ötvennyolc kilométert futott öt részletben.

„Bevallom, kicsit tartottam az Ultrabalatontól, mert az előző években a negyedik-ötödik szakaszomra rendre elfogytam, elrontottam a frissítést, így lassultam a végére – mondta Szaniszló Máté. – Viszont most kiváltképp figyeltem erre, és ennek eredményeképpen sikerült közel azonos tempóban lefutni mind az öt szakaszt. Nagyjából két óra volt a pihenő a futásaim között, amikor végeztem, rögtön figyeltem a frissítésre, és arra, hogy megfelelő mennyiségű sót és fehérjét vigyek be. Minden flottul ment, még az utolsó szakaszomra és energikusnak éreztem magam. Korábban előfordult, hogy a végére fáztam a fáradtságtól, most ezt egyáltalán nem éreztem. Végig remek állapotban voltam, de ez nemcsak rám igaz, hanem mind a négyünkre. Nagyszerű Ultrabalatonon vagyunk túl, de hiszem, hogy jövőre még ennél is jobbak leszünk.”

