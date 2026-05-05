BL-elődöntő, visszavágó: Arsenal–Atlético Madrid

A Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján az Arsenal az Atlético Madridot fogadja az előző heti, spanyolországi döntetlen után. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő közvetítésünk segítségével!
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 0–0 – élőben az NSO-n!
London, Emirates Stadion. V: Daniel Siebert (német)
ARSENAL: Raya – B. White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Eze, Trossard – Gyökeres. Vezetőedző: Mikel Arteta
ATLÉTICO MADRID: Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – G. Simeone, M. Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
Az első mérkőzés végeredménye: 1–1
