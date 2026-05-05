Söprés a női kosárlabda NB I döntőjében: 12 év után újra bajnoki címet ünnepelhetnek Pécsen

Pécsi csapat 2014 óta nem ünnepelt bajnoki címet felnőtt női kosárlabdázásban, akkor a PINKK-Pécsi 424 nyert, amely nem egyezik meg az NKA Universitasszal. Előtte 2010-ben jött össze az aranyérem Pécsen, 16 éve az azóta sajnos buszbalesetben elhunyt Fűzy Ákos edző vezetésével 3–0-ra legyőzte a Sopront az akkor még MiZo Pécs 2010 néven futó együttes, amely nem jogelődje a kedden 2–0-s előnyből a DVTK elleni bajnoki döntő harmadik meccsének nekifutó NKA Universitasnak.

A Diósgyőrben ragyogóan játszó Török Ágnesé lett az első kosár, s noha csaknem dugig megteltek a lelátók, a vendégek hangosabbak voltak az elején. Mégis 10–2-vel kezdett a pályaválasztó, s még két perc sem telt el – érdekesség, hogy szombaton, a második mérkőzésen a DVTK rajtolt ugyanígy. Ami ezután történt, az váratlan és döbbenetes volt: 18–3 állt az eredményjelzőn az 5. percben, sokkolóan kezdett a tavalyi ezüstérmes, nyolc percig nem volt képes mezőnykosarat szerezni (Lelik Réka törte meg a kellemetlen szériát). Sok volt a személyi hiba, töredezett a játék, rengeteg előkészítetlen dobást láthattunk – főleg a piros mezesektől, akik borzasztóan szenvedtek a hazaiak kemény védekezésének szorításában. Időnként zónavédekezéssel próbálkoztak a diósgyőriek, de Studer Ágnes azonnal bepörkölt egy triplát hét méterről. Magabiztosan vezettek a pécsiek, sőt, a 17. percben már húsz volt közte, elképzelni sem tudtuk ekkor, hogyan lehetne ebből szoros mérkőzés. Csák Magdolna, a régi „nagy” Pécs ikonikus játékosa, jelenleg az NKA Pécs férficsapatának a sportigazgatója így is idegesen járkált a csarnok sarkában, de a bizakodást lehetett rajta látni.

Mióta hazánkban dolgozik, Djokics Zseljko hat bajnoki döntőben játszhatott csapataival – kétszer a Péccsel, négyszer a Szekszárddal –, de még egyszer sem tudott aranyérmet szerezni. Most nagyon közzel került hozzá, 16 perccel a vége előtt azonban már csak tíz ponttal állt jobban csapata, ugyanis megpróbált mindent egy lapra feltenni a DVTK, amely a fordulás után 10–2-es etappal nyitott. Reagált is a hazai kispad egy időkéréssel, s pár perc múlva ismét 15-re hízott az előny. Az utolsó negyedre 55–42-vel fordultak a felek, a vendégtábor pedig az eredménytől függetlenül szakadatlanul űzte kedvenceit. Két újabb hazai hárompontost követően a 31. percben Völgyi Péternek is magához kellett rendelnie játékosait, elúszni látszott a meccs és az aranyérem is a vendégeknek (61–42). A 34. percben Varga Alíz hárompontosával 23-ra nőtt a Pécs előnye, eldőlt a meccs. Az NKA Universitas Pécs felejthető fináléban, két legjobb légiósa, a cseh Julia Reisingerová és az amerikai Lexi Held nélkül is simán nyert, és megszerezte története első bajnoki aranyát, emellett Djokicsnak is összejött hetedikre az elsőség. 77–49

ÖSSZEFOGLALÓ

A TRÓFEAÁTADÁS

NŐI KOSÁRLABDA NB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

NKA UNIVERSITAS PÉCS–DVTK HUN-THERM 77–49 (23–10, 18–13, 14–19, 22–7)

Pécs, 2800 néző. V: Goda, Makrai, Györfy

PÉCS: Studer 8/3, RÁTKAI 12/6, TÖRÖK 9/3, VARGA A. 11/9, JOSEPOVITS 10. Csere: Dúl P. 5/3, Tóth O., SZMAILBEGOVICS 14/6, OLAWUYI 8, Halmágyi Kata, Halmágyi Kitti, Hőgye. Edző: Djokics Zseljko

DVTK: KÁNYÁSI 10/6, Miklós 5, Lelik 2, Jovanovics 2, GRIGALAUSKYTE 12. Csere: Aho N. 2, SMUDA 9, Aho T., TOMAN 7/3, Takács B., Poczkondi. Edző: völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 2. perc: 10–2. 8. p.: 18–4. 13. p.: 26–12. 17. p.: 39–21. 23. p.: 43–31. 27. p.: 50–36. 32. p.: 63–44. 36. p.: 73–46. 39. p.: 77–49

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Pécs javára

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Egyszerre két ünnepet tarthattunk meg egyetlen napon. Ismét tele volt a Lauber Dezső Sportcsarnok, telt ház előtt lehettünk bajnokok. Két év nagyon komoly munkája érett be, amiért nagy köszönet valamennyi játékosomnak, a stáb tagjainak és a drukkereknek egyaránt.

Völgyi Péter: – Az egész sorozatban felülmúlt minket a Pécs. Mi nagyon gyengén kezdtük a harmadik mérkőzést, nem tudtuk megakadályozni, hogy az elején jelentős különbség alakuljon ki a felek között. A védekezésünkkel még sikerült valamit faragni a hazai előnyből, de az sem bizonyult elégnek.