Érettségi feladat lett a Hátsó füves futballmentő túra

„A 2000-es években Magyarországon csökkent a nagypályás, felnőtt korosztályú férfi futballcsapatok száma. A falusi futball megerősítéséért indult 2022-ben egy civil kezdeményezés. A táblázat a nagypályás országos bajnokságokban szereplő felnőtt korosztályú férfi futballcsapatok számát mutatja 2000 és 2025 között.”

Az idei matematika érettségin a középfokú feladatsor 17. példája a fenti felvezetéssel a – Kazinczy Ferenc Múzeumból indult – Hátsó füves futballmentő túrára és az országjáró projekt statisztikáira hivatkozik. A Nemzeti Sportban is publikált kimutatás szerint 2000-ben országszerte 2272 nagypályás férfi csapat működött, a szám 25 év alatt folyamatosan csökkent, az ötéves bontásban adatolt folyamat tavalyi záró pillanatában már csak 1554 együttes szerepelt a bajnokságokban.

A vizsgázók feladata volt először, hogy eldöntsék, milyen diagramtípussal érdemes szemléltetni a tendenciát: kör-, oszlop, vagy dobozdiagrammal? Meg kellett válaszolniuk azt is, hogy a 2000-es adathoz viszonyítva hány százalékkal csökkent a csapatok száma 2025-re (32 százalékkal), majd következett a záró kérdés. „Ha a civil kezdeményezés erőfeszítései eredményt hoznak, akkor a jövőben a futballcsapatok száma újra növekedésnek indulhat. Azt feltételezve, hogy 2025-öt követően évről évre 2 százalékkal nő majd a csapatok száma, melyik évben éri el a csapatok száma ismét az 1800-at?”