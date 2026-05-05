Robbie Keane: Segítene, ha ezúttal nem kapnánk piros lapot a ZTE ellen

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője elmondta, egy fináléban teljesen más a nyomás az edzőknek és a játékosoknak is, mint egy sima bajnokin, ráadásul mindkét együttesben vannak olyan fiatal futballisták, akiknek még nem adatott meg, hogy ilyen találkozón lépjenek pályára.

„Ez azonban jó extra nyomás, mindenki az ilyen meccsekért kezd el focizni. Remélem, telt ház és jó hangulat lesz szombaton” – jelentette ki a tréner.

Az ír szakember - akinek együttese szezonbeli mindkét bajnoki találkozóját elveszítette a ZTE-vel szemben - a remélt siker receptjére vonatkozó kérdésre félig viccesen azt felelte, hogy az segítene, ha nem kapnának piros lapot, arra utalva ezzel, hogy a februári, 3–1-es egerszegi győzelemmel zárult mérkőzésen Ibrahim Cissét a 28. percben kiállították.

„A viccet félretéve a Zalaegerszeg technikás, játszó csapat, ami nekem szimpatikus, de győzni szeretnénk” – fogalmazott Robbie Keane.

A két csapatkapitány, Dibusz Dénes és Szendrei Norbert a trófeával (Fotó: Török Attila)

Dibusz Dénes, a fővárosiak magyar válogatott kapusa szerint az Újpest otthonában aratott vasárnapi 5-0-s siker után jó a hangulat az öltözőben, a szezonból hátra lévő két meccset - a bajnokság jövő hétvégi zárófordulójában szintén a ZTE-vel találkozik a Ferencváros – pedig meg kell nyerniük ahhoz, hogy elérjék a céljaikat.

„A kupában a saját kezünkben van a sorsunk, szeretnénk újra magasba emelni a serleget, egyúttal bízom abban, hogy másfél hét múlva 2–2 lesz a szezonbeli mérlegünk a Zalaegerszeg ellen, és nem maradunk az adósuk. A két elveszített bajnoki figyelmeztető jel kell, hogy legyen, jó csapatuk van, tudnak nekünk problémát okozni, így nekünk arra kell törekednünk, hogy ezeket a szituációkat elkerüljük a mérkőzésen belül” – jelentette ki Dibusz.

A hálóőr a riválist kombinatív, jó csapatjátékot játszó együttesként jellemezte, amelynek „jól egy-egyező játékosai vannak”, így az lesz a fő feladat, hogy ne engedjék kibontakozni őket.

A ZTE-t irányító portugál Nuno Campos is azt hangsúlyozta, hogy egy kupadöntő teljesen más, mint egy bajnoki összecsapás, de azon lesznek, hogy az együttes a legjobb arcát mutassa majd szombaton.

„Szeretnénk, ha a játékosok élveznék a pillanatot, ugyanakkor semmiféle nyomás nem lesz rajtunk, mert a szezon előtt az volt a cél, hogy bennmaradjunk az élvonalban. Ehhez képest a Magyar Kupában a döntőre készülünk, a bajnokságban a dobogóért küzdünk, mindezt úgy, hogy télen voltak távozóink is. Kezdetektől fogva azon dolgozunk, hogy a játékosok önbizalommal lépjenek pályára, és én nagyon büszke vagyok rájuk” – mondta a vezetőedző.

Szendrei Norbert, az egerszegiek csapatkapitánya - aki már a klub alkalmazottja volt a 2022-es kupagyőzelemkor is - kiemelte, bár az eredményeket tekintve az utóbbi hetekben kisebb hullámvölgybe kerültek - a legutóbbi két mérkőzésüket elveszítették a Fizz Ligában -, a mutatott játékuk és az akaratuk „rendben van”.

„El tudom mondani az öltözőben, hogy milyen érzés a kupadöntőben játszani, de nem vagyunk izgulós keret, remélem, ezt a döntőben is meg tudjuk mutatni” – mondta a középpályás.

Szendrei szerint a két, Fradi elleni bajnoki sikerből önbizalmat meríthetnek, és igyekeznek majd most is a saját játékukat játszani, aztán meglátják, ez mennyire sikerül.

„A Ferencváros ellen fel kell készülni arra is, hogy nem lesz nálunk annyit a labda, amennyit mi szeretnénk, de erre is készen állunk” – zárta a Zalaegerszeg játékosa.

A 24-szeres győztes, előző két évben döntős Ferencváros legutóbb 2022-ben emelhette magasba a trófeát, míg a Zalaegerszeg eddigi egyetlen kupasikerét egy évvel később aratta.

A szombati finálé 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.