A Miniszterelnökség nem árul el részleteket Mariano Gómez honosításának körülményeiről

Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros vasárnap kora délután hivatalos honlapján bejelentette, hogy a klub január közepén Svájcból igazolt argentin hátvédje, Mariano Gómez a héten magyar állampolgársági esküt tett, így a vasárnapi, Újpest elleni derbin (melyet az FTC 5–0-ra megnyert) már megfelelt a magyarszabálynak, és így játszotta végig a mérkőzést.

Az ügy hátterével kapcsolatban az Index megkereste a honosítási ügyekért felelős szaktárcát, a Gulyás Gergely által vezetett, a héten leköszönő Miniszterelnökséget. A lap például arról érdeklődött, hogy a 27 éves labdarúgó miként kaphatott egyszerűsített eljárásban magyar állampolgárságot, ha a kritériumoknak az eddigi sajtóhírek és klubkommunikáció alapján nem felelt meg; s mi volt az az indoklás, ami fontos állami érdekként megalapozta többek között a nyelvtudás kritériumával szembeni felmentést. S arra is rákérdeztek, hogy az indoklással kapcsolatban kikérték-e, kikérhetik-e egyáltalán mint országos szakmai szerv a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) véleményét.

„Az elmúlt három és fél évtizedben a magyar állam a magyar állampolgárságra vonatkozó adatokat elsősorban nemzetpolitikai érdekből és csak másodsorban a személyes adatok védelmére tekintettel titkosan kezelte. Ennek fenntartása alapvető nemzeti érdek, mivel a kettős állampolgárságot számtalan állam nem ismeri el, sőt időnként szankcionálja, így bármilyen állampolgárságra vonatkozó adat nyilvánossága magyar állampolgárok számára eredményezhet jogsérelmet. Ezért a konkrét esetre vonatkozóan nem, csak általánosságban tudunk tájékoztatást adni arról, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény alapján egyértelmű, hogy milyen eljárásrendek szerint van mód a magyar állampolgárság megszerzésére” – írta hivatalos válaszában a tárca sajtóirodája.