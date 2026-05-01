Brazília: négy évvel meghosszabbítják Ancelotti szerződését

A tervek szerint Carlo Ancelotti már 2030-ig szóló új szövetségi kapitányi szerződése birtokában hirdeti ki a brazil válogatott világbajnoki keretét – adta hírül a dél-amerikai ország legjelentősebb sportportálja, a Globoesporte. A hírt kedden, a Vancouverben rendezett FIFA-kongresszus után közölte Samir Xaud, a Brazil Labdarúgó-szövetség elnöke.

„Tökéletesen megbízunk benne, nem véletlen, hogy közel állunk a megállapodáshoz. Szövetségi kapitányként nagyszerűen képviseli a brazil futballt, és jó munkát végez” – jelentette ki Xaud.

A FIFA-kongresszuson jelen volt az olasz szakember is, akivel január óta folynak a tárgyalások, de nem adott interjút, igaz, korábban ő is úgy nyilatkozott, hogy szívesen folytatná a munkát a dél-amerikai országban.

„Azt hiszem, meghosszabbítom a szerződésemet. Nemrégiben neveztek ki, és nagyon élvezem a munkámat” – mondta februárban Carlo Ancelotti, aki a maga évi 10 millió eurós bérével a világ legjobban fizetett szövetségi kapitánya.

A világ legjobb klubedzőjének négy alkalommal megválasztott, trénerként ötszörös BL-győztes Ancelotti végképp nem jár rosszul anyagilag, ha már az idén megszerzi csapatával az áhított hatodik világbajnoki címet: ebben az esetben 5 millió euró üti a markát.