Neymar nyilvánosan is bocsánatot kért a Robinho fiának lekevert pofonért

Megoldódni látszik a brazil első osztályú Santos FC csapatkapitánya, Neymar és a szintén a fehér-feketék ikonjának számító Robinho fia közti viszály. A balhé a Sao Paulo állambeli csapat edzésén, a Pelé nevét viselő edzőközpontban robbant ki, Neymarnak ugyanis nem tetszett, hogy 18 esztendős társa kicselezte őt, és a szemtanúk szerint egy jókora pofont is lekevert a tinédzsernek.

Az ügyben a Santos vezetősége vizsgálatot is indított, de erre aligha lesz szükség, mert a két futballista közt újra szent a béke, miután a brazil válogatott történetének legeredményesebb játékosa bocsánatot kért tettérért a nála tizenhat évvel fiatalabb csatártól – írja BBC Sport.

„Ha a média előtt is bocsánatot kell kérnem, akkor megteszem – fogalmazott Neymar, aki a Recoleta elleni Copa Sudamericana-meccsen szerzett gólját azzal ünnepelte meg, hogy megölelte a csereként beállt ifjú labdarúgót. – Igen, túlreagáltam a dolgot azzal, ahogy viselkedtem. Másképp is történhetett volna, de elvesztettem a fejemet. Mindenki követ el hibákat. Én is hibáztam, ő is, én egy kicsit nagyobbat. Nagyon szeretem a srácot, közel áll hozzám. A futball már csak ilyen, néha a barátoddal, a testvéreddel is összezördülsz, ez része a játéknak.”

Az incidenssel kapcsolatban megszólalt Robinho Jr. is, aki szerint Neymar azonnal felismerte, hogy túl messzire ment, és többször bocsánatot kért a csetepaté miatt.

„Feldúlt az eset, mert gyerekkorom óta bálványozom Neymart. A környezetünkben sokan igaztalan dolgokat állítanak, és nagyon szomorú, hogy ekkorára fújták fel az esetet. De nincs semmi problémám, nagyon kedvelem Neymart. Megbeszéltük a dolgokat és kibékültünk” – jelentette ki a sértett.