Az MTK szerződtette a Kecskemét csapatkapitányát – hivatalos

„Belényesi Csaba legnagyobb sikereit a kecskemétiekkel érte el: a 2022–2023-as idényben ezüstérmet szerzett az NB I-ben – írja bemutatójában az MTK. – A ballábas, 193 centiméter magas védő három szezonon át volt a KTE meghatározó játékosa az élvonalban, az elmúlt négy esztendő során pedig mindössze öt mérkőzést hagyott ki. A 2023–2024-es bajnoki évadban egyetlen másodpercet sem hiányzott a pályáról. A lila-fehéreknél hat gólt szerzett és hat gólpasszt adott. Belényesi Csabának sok sikert kívánunk az MTK Budapestnél, Szépe Jánosnak pedig köszönünk mindent, és további pályafutásához sok sikert kívánunk!”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskemét)

Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel és Zsóri Dániel (mindketten Kozármisleny), Csenterics Adrián (Mérida AD – Spanyolország), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Kovács Mátyás (Kassa – Szlovákia), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid

Kiszemeltek: Hinora Kristóf (Paksi FC), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK – kölcsön után végleg?)

Távozók: Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Szépe János (Kecskemét)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Kádár Tamás (lejár a szerződése), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)