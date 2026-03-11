Az 1986-ban vb-ezüstérmes magyar kézilabda-válogatottat köszöntötték

A VÍZILABDÁZÓKON KÍVÜL csupán három magyar férfiválogatott jutott be a világbajnoki döntőbe a csapatsportokban. 1938-ban és 1954-ben a labdarúgó-válogatott, 1986-ban a kézilabda-válogatott jutott ilyen magasra – derült ki a négy évtizeddel ezelőtt a vb-címtől csupán két gólra lévő nemzeti csapatunk szerdai ünnepélyes köszöntőjén.

A 15 ezüstérmes legenda közül 12-en tudtak eljönni a Városligetbe, Gyurka János nem tudott eljönni, Szabó László „Sonka” és Oross Tibor pedig sajnos már elhunyt. Az ő emlékükre történő egyperces néma főhajtással kezdődött a fogadás, amelyen a sportág ikonjai hosszú idő után találkoztak ismét és sztoriztak a régi időkről.

Ilyés Ferenc is megilletődötten állt a legendák előtt (Fotó: Kovács Péter)

„Kicsit megilletődötten állok itt ilyen legendák előtt, megtisztelő, hogy én köszönthetem a vb-ezüstérmeseket ezen a jubileumon – mondta Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke. – Akkor még azt gondolták, hogy ez egy elátkozott generáció, de ezt a fantasztikus 1986-os eredmény felülírta. Ki merem jelenteni, hogy ti nem az elátkozott, hanem a nagy generáció vagytok!”

A sportági szövetség első embere egyben meghívta a régi nagyokat a mostani válogatott előtt álló kulcsfeladatra, a májusi vb-selejtezős párharc veszprémi visszavágójára, amit várhatóan Szerbiával vívunk majd.

Mocsai Lajos, a szerdán ünnepelt csapatról elárulta, hogy magas erkölcsi szinten volt. A keret összetétele két korosztályra oszlott: ezek közül az egyik a vb-re utolsó lehetőségként és erőpróbaként tekintett, mint éremszerzési lehetőség, a másik, akkor 23-24-25 éves generációnak szintén jó lehetőséget adott egy világraszóló szenzáció eléréséhez. A csapat az első hat meccsét megnyerte a különböző svájci csarnokokban, sorrendben Dánia, Svédország, Algéria, Izland, Románia és Dél-Korea ellen, majd a korszak meghatározó együttesétől, Jugoszláviától is csak 24–22-re kapott ki a fináléban.

„Sok időt töltöttünk együtt, valamikor napi négy edzéssel, minőségi edzésmunkával. Az egygólos győzelmek nem véletlenül születtek meg. A magyar kézilabdának ajánljuk azt a hármas egységet, ami megvolt a csapatban: maximális fizikai felkészítés, az egyéni technikai kapacitás tehetség szerinti kiaknázása, sokoldalú stratégia” – mondta a vb-ezüst titkairól Mocsai Lajos.

Mocsai Lajos, a sikerkapitány (Fotó: Kovács Péter)

„Korábban én neveztem elátkozott generációnak a csapatunkat, de itt Svájcban bebizonyítottuk, hogy nem vagyunk azok, sem amatőrök. Három embernek is hálával tartozunk, hogy ilyen magasra jutottunk. Faludi Mihály a csapat alapját jelentő heti tíz edzés módszertanát összerakta, Kovács László fantasztikus ember és edző volt, Fazekas Laci bácsinak szintén sokat lehet köszönni, sajnos már nincs közöttünk” – mondta a nemzeti csapatban 323 meccsen 1797 gólt szerző Kovács Péter.

Kovács Péter törött kézzel játszotta végig csaknem az egész világbajnokságot (Fotó: Kovács Péter)

A legendás játékos a jugoszlávok elleni döntőben törött kézzel is öt gólt szerzett, ami csak egy hőstett, amit a szerencsések a „nagy generációtól” láthattak.

Az 1986-ban világbajnoki ezüstérmes magyar férfiválogatott: Bíró Imre, Bordás József, Debre Viktor, Fodor János, Gyurka János, Hoffmann László, Horváth Gábor, Iváncsik Mihály, Kenyeres József, Kontra Zsolt, Kovács Mihály, Kovács Péter, Marosi László, Szabó László, Oross Tibor. Szövetségi kapitány: Mocsai Lajos