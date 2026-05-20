Konferenciát tartottak az erőfejlesztés, a rehabilitáció és az adatelemzés aktuális kérdéseiről

Az Integrated Performance & Rehab Conference című konferencián a résztvevők megismerhették az erőfejlesztés, a rehabilitáció és az adatelemzés legaktuálisabb kérdéseit nemzetközileg is elismert előadók és szakemberek segítségével.

Néhány éve Farkas Dániel, a Puskás Akadémia sporttudományi csoportvezetője ellátogatott a Genkhez, amely rendszeres résztvevője a Puskás–Suzuki-kupának. A belga csapat erőnléti edzője, Bram Swinnen nagy hatást gyakorolt rá, és ekkor vetődött fel az ötlet, hogy a Genknél tapasztaltakat jó lenne megosztani Magyarországon is. A tavaly megrendezett workshopnak nagy sikere volt, és ekkor határozták el, hogy magasabb szintre emelik az együttműködést. Ennek eredményeként májusban tartottak egy nemzetközi sporttudományi konferenciát is.

„A hasonló tematikájú konferenciákhoz képest komoly újítást jelentett, hogy az elméleti előadások mellett gyakorlati foglalkozásokon is részt vehettek az érdeklődők – mondta Farkas Dániel, az esemény főszervezője. – Célunk nem csupán egy nemzetközi esemény megszervezése volt, hanem az is, hogy maradandó értéket teremtsünk a magyar sportszakma számára. Ezért külön öröm volt látni, hogy a hazai szakemberek, szakvezetők és különböző sportágak képviselői milyen nagy számban jelentek meg a konferencián. Kiemelt érdeklődés övezte a délutáni gyakorlati előadásokat, amelyek során az érdeklődők betekintést nyerhettek a különböző sportágak erőfejlesztési, rehabilitációs és teljesítményelemző módszereinek legújabb tudományos és technikai megoldásaiba. Mindenki megtalálhatta azt a területet, amely szakmailag a leghasznosabb volt számára. A legmagasabb szintű előadók tiszteltek meg bennünket a jelenlétükkel, amiért rendkívül hálásak vagyunk. Profizmusuk és tapasztalatuk sokszínűsége komoly elismerést jelent a magyar sporttudományi, erőnléti és rehabilitációs szakma, valamint a Puskás Akadémia számára is. Szeretnénk, ha ez a konferencia egy hosszú távú szakmai folyamat kezdete lenne, és a jövőben még számos hasonló eseményt rendezhetnénk, hiszen a visszajelzések alapján jelentős igény mutatkozik az ilyen típusú továbbképzésekre és szakmai fórumokra.”